La presidenta del HCD, Marina Casaretto, se refirió al anuncio realizado recientemente por el intendente Sebastián Abella respecto a la apertura al tránsito vehicular de la calle de la Nueva Costanera y aseguró que "el 16 de octubre será un día histórico para los campanenses".

"A partir de ese día, los vecinos y quienes visiten la ciudad, podrán circular con sus autos por la calle que atraviesa el espacio público, como parte de la tradicional ´vueltita al perro´, algo tan esperado por todos", enfatizó Casaretto.

Además, destacó que la arteria tendrá un sentido único que irá desde el paso a nivel de Beruti hacia el de la calle Colón, uniendo así al espacio público con la renovada avenida Rocca, la plaza de Las Carretas y el Campito de Siderca.

En otro orden, invitó a toda la familia a sumarse el próximo fin de semana a la gran fiesta que realizará el Municipio en la Nueva Costanera para celebrar la apertura de la calle, que contará con shows en vivo, juegos y feria de emprendedoras, entre otras propuestas.

También remarcó el espacio que se generó en el lugar para revalorizar el acervo industrial de la ciudad y su historia exponiendo tanto la cuchara de acería como el puente grúa donado por Tenaris.

"Con esta gran obra, el intendente Abella cumplió con el sueño más importante de los campanenses de tener una hermosa Costanera para disfrutar en familia, realizar actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento de cara al río", indicó Casaretto.

Y sumó: "La apertura de esta calle es una forma de celebrar y reconocer todo el trabajo y las gestiones que desde el Municipio se vienen realizando desde el primer día para recuperar este espacio que históricamente estuvo abandonado y a la deriva".

Para cerrar, la titular del cuerpo deliberativo sostuvo que "a diario me encuentro con muchos adultos mayores que me comentan que aún no tuvieron la oportunidad de conocer la Nueva Costanera, pero con la habilitación al tránsito, ahora podrán acceder fácilmente".