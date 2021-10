Falleció Rudecindo Puchetta, el barrendero del centro

La Auténtica Defensa le había hecho una nota en 2016. Barrendero de Agrotécnica Fueguina, se encargaba de las calles del centro. Tenía 91 años. Flaquito y prolijo, Rudecindo Puchetta no era un barrendero más. Hasta antes del inicio de la pandemia de Covid-19 se lo podía ver limpiando las calles del centro de Campana, con sus 90 años. Gorrita, uniforme, guantes y botines de seguridad impecables; venía día a día desde las praderas para llevar a cabo su tarea que cumplía con dedicación. "La gente no está educada, tira a la calle cualquier cosa. Total, pasa el barrendero", comentaba en aquella nota mientras barría (ver foto), a pesar de estar jubilado desde hacía tiempo. "Trabajar me mantiene vivo" explicaba a nuestros lectores. Hoy le tocó partir, y toda la familia de Agrotécnica Fueguina y los vecinos que todas las mañanas lo veían trabajar ya lo están extrañando. Nuestro pésame a toda la familia y a todos sus allegados.