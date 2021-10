Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RAPIDA SOLUCIÓN Ayer a primera hora personal municipal se encargó de solucionar un problema que salió ayer mismo en la sección "Vía Whatsapp" de La Auténtica Defensa, que reportaba el no funcionamiento de una luminaria. "Se verifico reclamo. Se encendió Contactor y se visualiza todo funcionando; se deja encendido a las 7.30 hs y se apagó 13.30 en Alberdi entre Belgrano y Varela. Funciona ok", explicaron los operarios a la consulta de nuestro periodista al encontrarlo en la zona efectuando la reparación. Excelente!



ENTRADA AL NAUTICO NORTE "Avda. Juan de Garay, entrada al ex balneario Municipal y Club Náutico Norte se encuentra intransitable para automóviles por pavimento roto con peligro de romper motor" muestra Juan Carlos.

#Dato vecinos de Barrio Las Lomadas agradecen a la Municipalidad de #Campana la pronta respuesta y el arreglo donde estaba el caño roto en el cruce de esquina de Cumbrecita e Iguazú, pic.twitter.com/UXTjLhZJVO — Daniel Trila (@dantrila) October 7, 2021