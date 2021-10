La diputada Alonso participó de la marcha al Tribunal Superior de Justicia

Fue junto al Secasfpi, en repudio a la intención de darle competencia a la Justicia porteña en causas nacionales. Estuvieron presentes además la legisladora porteña Lucía Cámpora y el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. "No al intento del gobierno porteño de Juntos por el Cambio de colonizar la justicia y suprimir derechos", manifestó Alonso. Diversos sectores políticos y sindicales convocaron a una movilización hacia el Tribunal Superior de Justicia porteño para rechazar el intento de otorgarle competencia a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires sobre causas tramitadas en la Justicia nacional. De la manifestación participó la diputada provincial Soledad Alonso e integrantes del gremio de trabajadores de la Anses, el Scasfpi. "Hoy participé junto a compañeras y compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores y Secasfpi en la marcha al Tribunal Superior de Justicia de CABA, en rechazo a las facultades otorgadas para revisar causas de la Justicia Nacional", manifestó la legisladora bonaerense. Alonso rechazó el "intento del gobierno porteño de Juntos por el Cambio de colonizar la justicia y suprimir derechos" y advirtió que de no revertirse el resultado que dejaron las PASO "estamos a 7 diputados de perder la indemnización y los derechos laborales". La ley sancionada por la Legislatura habilita a la Justicia porteña apelar fallos de la justicia nacional. Para los sectores que marcharon ayer, esto "busca garantizar la impunidad" del expresidente Mauricio Macri y "cristalizar el lawfare". De la marcha a la sede del tribunal, ubicado en Cerrito 760, participaron representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), Sipreba, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA). Previo al inicio del acto, el dirigente de la CTA Pablo Kleiman sostuvo que "la ley es inconstitucional porque la justicia nacional está reservada para los tribunales provinciales o federales y CABA no es una provincia, entonces no tiene ninguna competencia para revisar porque así lo marca la constitución". "Esto es un intento más de aquellos que se dicen defensores de la república y de la división de poderes y de las instituciones, se rasgan las vestiduras por eso, pero en la práctica violentan la constitución", agregó. La ley, que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteña, fue sancionada el jueves pasado en la Legislatura con el apoyo de legisladores del oficialismo. El viernes pasado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró la norma como "escandalosa" e "inconstitucional". Por su parte, el ministro de Justicia nacional, Martín Soria, afirmó que la iniciativa "tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Macri", y consideró que fue pensada "con tal de evitar la quiebra del grupo Macri por la estafa del Correo" Argentino. "Movilizamos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad junto a sindicatos y abogados laboristas para rechazar la avanzada de Larreta, Macri y Vidal sobre la justicia", escribió por Twitter la legisladora porteña Lucía Cámpora, quien había sido la encargada de liderar la oposición a la sanción de la ley en la Legislatura. Y añadió: "El proyecto que aprobaron la semana pasada en la Legislatura tiene una finalidad clara: garantizar la impunidad de Mauricio Macri y avanzar sobre los derechos laborales de las y los trabajadores". Por su parte, el secretario general de La Bancaria y candidato a diputado nacional, Sergio Palazzo, usó la misma red social para cuestionar "la colonización que pretende el gobierno de la Ciudad sobre la justicia nacional".

