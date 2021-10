Entregaron los primeros expedientes jubilatorios asociados a tareas de cuidado tramitados en la UDAI Campana

P U B L I C





Fueron 17 de 156 tramitados en agosto. En la oportunidad estuvo presente el Diputado Nacional de nuestra ciudad, Carlos Ortega, quien también es trabajador de la ANSeS. Ayer por la tarde, el Jefe de la UDAI Campana, Gustavo Bellanger; y el Diputado Nacional de nuestra ciudad, Carlos Ortega, realizaron ayer la entrega simbólica de los primeros 17 expedientes jubilatorios asociados a tareas de cuidado que fueron tramitados en las oficinas de avenida Mitre y Balcarce. En ese sentido, Bellanger destacó el trabajo realizado por los empleados de la oficina local dado que para cursar los 156 expedientes cursados en agosto se montó un operativo especial que incluyó los fines de semana. "Son madres, muchas pasadas de edad, a quienes se les reconoce 1 año de aporte por cada hijo, y en el caso de que el hijo sea adoptado, se computan 2 años de aporte", comentó. "Esto - comentó el Diputado Ortega en rueda de prensa- no es un regalo, sino un reconocimiento a mujeres que no pudieron completar sus 30 años de aporte, pero fueron madres y tuvieron que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. Ser madre, además de un acto de amor, también es un trabajo y el Estado Nacional lo está reconociendo como tal. Este es un desahogo para tantas mujeres que hasta ahora no se podía jubilar, pero también es un desahogo para sus hijos quienes tienen que mantener a sus madres. Esto se hace en muy pocos países del mundo y tenemos que valorizarlo como sociedad, porque estamos incluyendo. Es una reivindicación al rol de la madre dentro de la sociedad argentina". Bellanger recordó también que se encuentra vigente el régimen de jubilación anticipada para aquellos quienes tengan 30 años de aporte y se encuentren desempleados al 30 de junio de este año. "Las mujeres tienen que tener 55 años cumplidos, y los hombres 60. Ya se iniciaron los primeros trámites en nuestra oficina. Por el perfil industrial de nuestra ciudad, es muy posible que estemos por encima de la media nacional", concluyó.

"Estoy muy emocionada. Ya creía que nunca me iba a jubilar", dijo Zunilda la primera beneficiaria de Campana.





El diputado Carlos Ortega y el jefe de la UDAI Campana ayer durante la entrega de los expedientes.