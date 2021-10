Conoce qué son los test psicométrico: Todo lo que precisa saber previo a una entrevista laboral

Se dirige a una entrevista, todo se encuentra en orden y al final le notifican que debe realizar una evaluación psicométrica. Sin embargo, ¿Sabe que es? En el caso de que no, está a punto de hacerlo. Con el objetivo de que pueda ir mejor preparado a la siguiente entrevista, con ayuda de los expertos de talla mundial que forman parte de Mettl y la Society for Industrial and Organizational Psychology -SIOP- explicaremos detalladamente qué son las pruebas psicométricas y todo que necesita conocer acerca de estos instrumentos de medición. Sin embargo, previo a determinar que son los exámenes psicométricos online , resulta esencial comprender que es la psicometría. Dicha ciencia es quien se encarga de realizar el conjunto de sistemas, procedimientos e hipótesis involucradas en la valoración y medición de las variantes psicológicas de una persona. Es por ello, que la misma resulta ser de gran valor en el mundo laboral, principalmente en el sector de Recursos Humanos, dado que ayuda a optimizar los procedimientos y metodologías de reclutamiento, crecimiento y formación del personal, a través de la implementación de exámenes psicométricos. Por otro lado, el propósito de la psicometría y este tipo de evaluaciones, es localizar conocimientos especiales, habilidades, particularidades, rasgo de comportamiento y actitudes de los seres humanos con el objetivo de diagnosticar si se encuentran aptos para consumar y realizar con satisfacción objetivos y actividades laborales. Entonces… ¿Qué es un test psicométrico? Una vez mencionado todo lo anterior y comprendiendo en qué consiste la psicometría, no resultara complejo entender que son los exámenes psicométricos online . Por ello, se puede decir que una evaluación psicométrica es un instrumento o una herramienta convencional en el área de Recurso Humano en una organización. Sin embargo, originariamente, estas comenzaron a emplearse en el entorno educacional, con el propósito de localizar a los pequeños que contaban con un determinado nivel de inteligencia, no obstante; con el paso del tiempo avanzaron y progresaron para utilizarse en los procedimientos de reclutamiento empresarial. Diversos modelos de exámenes psicométricos Lo principal que debe comprender acerca de las clases de este tipo de test, es que existen muchos estilos diferentes y de cada uno de ellos se podrá obtener un resultado distinto, junto a una habilidad diferente o la propia naturaleza del aspirante. Entre los modelos convencionales de lo que son los test psicométrico se pueden mencionar la Prueba psicométrica de Inteligencia, posiblemente una de las más populares, dado que mide la capacidad de aprender, así como también la destreza de análisis del mismo aspirante. Otro de los más utilizados es el Test psicométrico de Habilidades, al igual que el de Personalidad, Razonamiento, e Información y Conocimientos aritméticos, además de Rendimiento, este último se encarga de medir la capacidad de resistencia mental para la resolución de diversas problemáticas bajo presión o situaciones hostiles. ¿Cuál es el desempeño de estas pruebas? El objetivo principal consiste en ayudar a valorar las particularidades y habilidades de los aspirantes que han tomado dicho examen, se cotejan los resultados y de allí se puede hallar un modelo. En cierto modo, los test psicométricos laborales ayudan a evaluar no solamente la conducta de los aspirantes, sino también su potencial. Entre los principales beneficios tras su implementación se puede detectar una considerable disminución en el cambio de personal, al igual que la obtención de información altamente útil, dado que permite conocer lo mejor de sus habilidades, fortalezas, puntos de mejora, así como donde y como resultan ser más eficientes. Esto no solo será beneficioso para la vacante en sí, sino también para toda la estructura y organización de la compañía.