Lic. Irina Reboni @mireh_salud Hoy comenzamos a contarles nuestros tips del consultorio, útiles en el tratamiento del sobrepeso y obesidad. #TIPS1: No te prohíbas ningún alimento: Debes comer de todo, cada alimento en su justa medida y con la frecuencia de consumo que le corresponde a cada paciente, según sus gustos, enfermedades personales y elecciones de vida protegiendo la Salud. Solo se disminuirá la cantidad individualizada, por ejemplo, si tenés hipertensión arterial, es conveniente ajustar los alimentos que contengan sal, por ejemplo, los quesos tienen demasiada concentración de sal, pero eso no implica que no se deba comer quesos que son muy importantes en el aporte de calcio. Cuanto más duro son lo más salados; también están los bajos en sodio(sal). Con respecto a los gustos, existen diferentes dietas Veganas, Vegetarianas, Flexitariana, Mediterráneas, Cetogénicas. Ninguna está contraindicada, sólo debe tener supervisión medica y nutricional para evitar deficiencias o excesos de aporte nutricional. Con respecto a las enfermedades personales, el mejor ejemplo es la Enfermedad Celiaca, al momento de dar el diagnóstico los pacientes deducen que no van a consumir más harinas, pero esto es erróneo, es otro tipo de harina que no atentan a su alergia alimentaria. En el consultorio de Sobrepeso y Obesidad, frecuentemente nos encontramos con negación a consumir harinas, chocolates, frituras, masas, y una lista interminable de NO, ¡cuando en realidad el mensaje de este tips es SIIIIII! Está estudiado científicamente que cuando uno se niega a consumir lo que quiere, a mayor resistencia mayor insistencia, aquí el cerebro ocupa ese pensamiento hasta lograr comer eso que se niega, pero de manera descontrolada. Por eso, cuando concurren al consultorio este TIPS es la primera indicación para poder iniciar el plan alimentario que te ayudará a cumplir el tratamiento. Si estás decidido a empoderarte, cambiar los hábitos alimentarios sin prohibiciones y con individualización de tu tratamiento, te esperamos en nuestro consultorio!

Dra. Cecilia Lopez - Lic. Irina Reboni - NotiCMR - Centro Médico Rawson