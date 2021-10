P U B L I C





Sin ninguna duda que a muchos de nosotros en nuestra infancia por primera vez alguien nos puso una caña en la mano y nos inició en la pesca. En ese momento tal vez no teníamos conciencia del maravilloso mundo en el que estábamos entrando, solo nos interesaba pescar. Hoy como ayer somos nosotros quienes iniciamos en la pesca a nuestros pequeños hijos, sobrinos, nietos e hijos de amigos. Ya hace un tiempo con el amigo y colaborador Gustavo Sandoval habíamos realizado un viaje de pesca en familia, exclusivamente para iniciar en este maravilloso mundo a sus hijos Máximo de 7 y Sebástian de 5 años. De esta manera salimos no muy temprano desde mi domicilio con toda la familia Sandoval con mamá Daniela incluida, nuestra primera parada como de costumbre fue en Carnadas el Toro en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane donde nos proveímos de unas buenas porciones de carnadas. En este caso en especial más que nada de lombrices. Después de abonar el peaje del puente Zárate Brazo Largo y de transitar los 30 kilómetros que nos separan de la guardería del Camping Recreo Keidel, nos dispusimos a quitar las lonas de la embarcación con la ayuda sin ninguna duda de los niños, que estaban súper entusiasmados por esta nueva salida de pesca en familia. Ya con todo abordo y con el grupo familiar con los chalecos salvavidas puestos, salimos río abajo en busca primeramente de algunos pesqueros ubicados en el majestuoso Paraná Bravo. Aquí cabe aclarar que lo más importante de esta jornada sin ninguna duda era el cuidado de Máximo y Sebástian, a quienes además teníamos que transmitirles de a poco nuestros conocimientos y hacerlos pescar ya que también a esa edad lo importante es que haya piques y se mantengan atentos a la puntera de su caña, además de entretenidos entre otras cosas. Con un viento medianamente fuerte del sector noreste no era del todo fácil estar fondeado sobre las aguas del Bravo por lo que por comodidad decidí ingresar al Alférez Nelson Page al reparo del viento. Al llegar al sector elegido fondeamos en una profundidad de unos cinco metros, armamos los equipos, realizamos los encarnes correspondientes y plomos al agua. Por suerte los piques no se hicieron esperar en los equipos de los chicos y esto fue toda una fiesta realmente. Una de las primeras capturas se trató de un hermoso bagre amarillo que logro Sebástian (5) quien con ayuda de papá logró levantar a bordo. Por su parte Máximo él solito vio cabecear su caña y clavó un hermosísimo ejemplar de pati que rondó casi los dos kilos. No les cuento la cara de Máximo al ver salir fuera del agua semejante ejemplar, euforia total. Por otra parte no solo los chicos pescaban, sino que mamá Daniela también se lucía con sus dotes de pescadora, utilizando para esta pesca la primera caña que su papá le regalara. En cuanto a los niños continuaron con lindas capturas de ejemplares como bagres amarillos, pati y porteñitos, los que por ocasiones lograron realizar varios dobletes y lo que particularmente nos vino muy bien para enseñarles a manipular estas especies y a cuidarse de las chuzas que algunos poseen en sus laterales y en la parte superior. Otro de los temas que les transmitimos a los chicos fue el de la devolución de todas aquellas especies que no utilicemos para consumir, cosa que también aprendieron con mucha alegría. Promediando el mediodía y con una merma importante en los piques en el Page decidí probar nuevamente sobre aguas del Paraná Bravo, por lo que con mucha precaución en la navegación debido a la marejada producida por el viento, navegamos aguas abajo hasta la boya 164, realizamos las maniobras de fondeo en un sector bastante reparado del viento, reacondicionamos equipos y carnadas y nos dispusimos a realizar los primeros intentos. Por suerte los piques aquí no se hicieron esperar y nuevamente Sebástian fue el primero en lograr la captura de un hermoso bagre amarillo del tipo picudito, pero Máximo no se quedó atrás y logró un doblete de lindos paties en su equipo. No se imaginan la felicidad de estos chicos. Promediando ya las 15 horas navegamos aguas arriba hasta las inmediaciones de la boya 167 del Paraná Guazú, donde fondeamos en unos siete metros de profundidad y en donde el ecosonda nos marcó buena actividad de peces y no se equivocó, dado que en todos los equipos tuvimos respuestas y capturas de excelentes portes de porteñitos exclusivamente. Finalmente buscando donde cerrar esta jornada con la familia Sandoval al reparo del viento, navegamos aguas arriba e ingresamos en el Doradito donde nuevamente después del fondeo reacondicio-namos equipos y carnadas para realizar los últimos intentos de esta jornada. Aquí los piques se abrieron prácticamente para bagres amarillos y si bien Máximo y Sebástian también pescaron fue mamá Daniela la que más se lució con las capturas. Promediando las 17 horas emprendimos el regreso a la guardería, con la satisfacción de haber realizado esta segunda jornada de pesca con nuestros niños, de haberles podido transmitir algo más de nuestros conocimientos y de la cual volvieron además de muy satisfechos sumamente relajados durmiéndose en el viaje. A Gustavo y Daniela mil gracias por dejarme compartir con ustedes esta experiencia con sus hijos y por su amistad de siempre. En nuestro programa televisivo N° 900 de esta semana, te mostramos todo lo comentado en esta nota compañía de la familia Sandoval. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página de internet www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Alegría en Máxímo y Sebástian al lograr la captura de un hermoso ejemplar de pati

