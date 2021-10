EL TOMBA EN SEMIS Ayer, Godoy Cruz venció 1-0 a Tigre, con gol se Martín Ojeda sobre la hora, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, avanzó a las semifinales de la Copa Argentina y se deberá enfrentar a Talleres. Por otro lado, Boca conocerá a su rival el miércoles 13 cuando Argentinos y San Telmo definan al semifinalista que falta.



LA AFA LE DIO LOS 3 PUNTOS A EL DECANO Todo comenzó en marzo del año 2020 cuando River decidió cerrar las puertas del estadio y no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán al alegar que un joven de la reserva tenía síntomas. En ese entonces, el árbitro Germán Delfino llegó a las puertas del Monumental y, como no lo dejaron entrar, el partido por la primera fecha de la Copa Superliga no se disputó. En el día de ayer, más de un año y medio después, la AFA determinó que los tres puntos serían de El Decano: "De esa forma, Atlético Tucumán suma tres puntos más en su cosecha de aquel año, lo que repercute de manera directa en la tabla de promedios que determinará los descensos en diciembre de 2022, y en la tabla general que determinará el premio económico que corresponde a cada club según su ubicación" comunicó el conjunto tucumano. SUEÑAN CON SU REGRESO En el día de ayer, el presidente de Huracán, David Garzón, aseguró que bajo su gestión buscarán que Ramón Ábila regrese al club de Parque de los Patricios. El cordobés jugó cuatro temporadas en el Globo en las que marcó 58 goles y se consagró campeón de la Copa Argentina 2014 y Recopa Argentina 2015. Actualmente el delantero viste la camiseta del DC United de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, cedido a préstamo por Boca. "Vamos a hacer lo posible para que Wanchope Ábila regrese a Huracán. No lo puedo prometer pero sí haremos todo lo que esté a nuestro alcance", sostuvo Garzón. SÓLO RUMORES El histórico mediocampista de Newell´s Maximiliano Rodríguez descartó ayer los rumores que indicaban su posible retiro y aseguró que nunca lo consideró, al tiempo que se mostró expectante por el regreso de los hinchas al estadio Coloso Marcelo Bielsa. "Como siempre, voy a brindarme al 100% a la institución. No pasará nada raro este viernes, ya que seguiré disfrutando de vestir esta camiseta. No quiero especulaciones y quiero tranquilidad institucional. Que el viernes sea una fiesta, que la gente vuelva a la cancha y que podamos volcarlo ganando los tres puntos", manifestó la "Fiera" en conferencia de prensa. SEGUIRÁ HASTA 2025 La Inspección General de Justicia (IGJ) ratificó a Claudio Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. El Chiqui recibió el apoyo unánime de los 43 electores: 22 de la Liga Profesional, seis de la Primera Nacional, cinco de la B y las ligas del interior, dos de la C y el Torneo Federal y uno de la D. Además, estuvieron presentes cuatro veedores de la IGJ. Así, comenzará su segundo mandato este mes y lo finalizara el mismo mes del año 2025. ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS Tras la disputa de la triple fecha de septiembre, que tuvo la novedad del duelo suspendido entre Brasil y la Argentina, regresa la acción en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Además del duelo entre Argentina y Paraguay, en el día de hoy jugarán: Uruguay vs Colombia (20.00), Venezuela vs Brasil (20.30), Ecuador vs Bolivia (21.30) y Perú vs Chile (22.00). En cuanto a la tabla de posiciones, Brasil lidera con 24 unidades, le siguen Argentina (18 puntos), Uruguay (15 puntos), Ecuador y Colombia (13 puntos), Paraguay (11 puntos), Perú (8 puntos), Chile (7 puntos), Bolivia (6 puntos) y Venezuela (4 puntos). LE DESTROZÓ EL INVICTO España venció a Italia por 2-1 en el estadio San Siro por la primera semifinal de la Nations League A, y es el primer finalista. Los dos goles del combinado de Luis Enrique fueron de Ferran Torres, mientras que para los que dirige Roberto Mancini anotó Lorenzo Pellegrini. La Roja destrozó la racha de 37 partidos invictos de Italia y ahora espera a Bélgica o Francia.