El HCD aprobó el uso de biodigestores para tratar y eliminar efluentes cloacales

En la primera sesión de octubre, los concejales aprobaron, entre otros 18 proyectos, la ordenanza que reglamenta la utilización de sistemas individuales para el tratamiento de desechos domiciliarios, reemplazando a los "pozos ciegos". El Honorable Concejo Deliberante (HCD), que preside Marina Casaretto, volvió a sesionar aprobando un total de 18 proyectos que varían entre ordenanzas, resoluciones y pedidos de informes. Entre ellos se destaca la sanción de una ordenanza impulsada por el Municipio que establece en la ciudad el uso de biodigestores, un sistema individual de tratamiento y eliminación de excretas y efluentes domiciliarios los lotes unifamiliares en los cuales no existe, al momento del inicio de la obra, la posibilidad de conexión a red cloacal pública. Según se mencionó, la instalación del biodigestor será considerado obligatoria, tanto en barrios cerrados como en loteos abiertos. Asimismo, se convalidó un importante convenio para realizar actividades de cooperación institucional para la educación y empleabilidad de jóvenes, además de adherirse a la Ley Nº 15.192 por la que se declara de interés público provincial a asociaciones civiles de primer grado tales como clubes de barrio, centros de jubilados y centros culturales. Seguidamente, se sancionó una ordenanza que establece la creación de un monumento "Al remero campanense", en la Nueva Costanera, a fin de reconocer a todos los deportistas locales que practican esta disciplina. Al inicio de la sesión, por iniciativa de la concejal Romina Carrizo (PJ - Frente de Todos) se trató Sobre Tablas y se aprobó como de todo el cuerpo, la declaración de interés legislativo el documental "La Necrópolis Municipal - Las historias que no mueren" producida por el portal Código Plural y con la participación de referentes de la cultura de la ciudad. Según explicó Carrizo, el pre extreno tendrá lugar el viernes 22 a las 18 en el anexo del Instituto 15 (Escuela 1) y estará disponible en las redes a partir del sábado 23 por la mañana.

La instalación del biodigestor será considerado obligatoria, tanto en barrios cerrados como en loteos abiertos.





Carrizo pidió tablas para declarar de interés legislativo el documental "La Necrópolis Municipal - Las historias que no mueren". VIDEO: Desde las 19:00, pueden seguir en vivo la Sesión Ordinaria del día desde Youtube #HCDCampana https://t.co/0aXP8AdOp7 — HCD Campana (@HCDCampana) October 7, 2021