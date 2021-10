Ayer reabrió Tongoy

P U B L I C





Luego de un año de preparativos, el tradicional bar y café de la avenida Rocca inició su nueva etapa de la mano de Fito Paredes, Mauricio Mestriner, Sebastián Lucarelli y Martín Tisera. Víctima de la caída de la actividad económica generada por la pandemia, luego de más de 40 años de trayectoria comercial, en septiembre del año pasado el bar Tongoy cerraba sus puertas. La triste noticia no pasó desapercibida por los vecinos quienes incluso intentaron reunir fondos en una cruzada que se denominó "Salvemos a Tongoy", pero tampoco alcanzó. Sin embargo, ayer pasadas las 19, el ya mítico bar y café de la avenida Rocca resurgió de sus cenizas de la mano de Fito Paredes, Mauricio Mestriner, Sebastián Lucarelli y Martín Tisera quienes le alquilaron el local a Arturo Rodríguez, uno de los dueños originales. "No era condición, pero Arturo nos pidió que consideremos seriamente que continuemos con el nombre y no lo dudamos en ningún momento. Era la idea", señaló Mestriner, también dueño de Sol de Mayo, y agregó: "Somos cuatro amigos, y creemos que Tongoy siempre tuvo una mística particular donde se rendía culto a la amistad. Esa fue y es nuestra principal inspiración". El lugar conserva su aspecto original, de hecho el piso y el singular cielo raso de flejes metálicos fueron conservados. La barra es totalmente nueva, como así los baños y la amplia cocina, que ahora es a la vista. "Nos llevó 1 año volver a armarlo y tenemos muchas expectativas. Creemos que la gente nos va a acompañar. Apuntamos a la mañana bancaria, a las familias haciendo una pausa luego de las compras a la tarde, a las barras de amigos que se juntan a charlar y polemizar… Tongoy es único y estamos muy contentos de volver a darle vida". Por ahora, los horarios son de lunes a sábado de 7 a 23, y los domingos por la tarde a partir de las 17. Café, platos calientes, tartas y empanadas, postres, pizza, sándwiches, ensaladas y es-pec-ta-cu-la-res medialunas. "Recién arrancamos, pero no vemos la hora de abrir también el patio" adelanta Martín Tisera y Sebastián Lucarelli explica: "Va a ser un sector independiente y se va a entrar por la puerta del costado, que se encuentra a la derecha del frente del local. Tenemos la obra avanzada, pero necesitamos habilitar los baños y otras cuestiones.

Cuatro tipos audaces: Mestriner, Paredes, Lucarelli y Tisera lo hicieron posible. Detrás, los empleados aplauden.





La nueva barra exhibidora y pasaplatos de Tongoy. Sobre la pared, alta opción de bebidas espirituosas.





La generosa cocina fue totalmente renovada y comunica al patio que será habilitado en el futuro.