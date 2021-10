Por los feriados, éste viernes y el lunes no habrá recolección de residuos

Tampoco se contará con el servicio de barrido de calles, ni retiro de montículos. Por tales motivos, desde el Municipio solicitaron a los vecinos evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios ambos días como así también el domingo a fin de colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad. La Subdirección de Higiene Urbana - dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana- informa que este viernes 8 y el lunes 11 no habrá recolección de residuos a raíz del feriado por puente turístico y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En este sentido, tampoco se contará con el servicio de barrido de calles, ni retiro de montículos. Además, recordaron que, como es habitual, el domingo no se prestará el servicio de recolección de residuos, por lo que el sábado habrá un servicio reforzado y el martes se volverá al cronograma habitual. Desde el Municipio solicitaron a los vecinos respetar estas modificaciones y evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios a fin de colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad.

El domingo no se prestará el servicio de recolección de residuos.