El hospital San José cuenta con una mamógrafo de alta resolución para realizar los estudios, recordaron desde la Secretaría de Salud. En el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Municipio insta a las mujeres a realizarse los controles médicos ginecológicos ya que es la mejor manera de realizar un diagnóstico precoz. "Octubre es un mes importante para todas las mujeres porque esta enfermedad es la más habitual entre esta población y la mayoría de los casos se diagnostican tardíamente por lo que la detección a tiempo es fundamental para la lucha", señaló la subsecretaria de Salud del Municipio, Eleonora Penovi. Respecto a ello, destacó la importancia de realizarse anualmente una mamografía a partir de los 40 años o cuando los antecedentes familiares así lo requieran. Además, remarcó la necesidad efectuarse autoexámenes de forma periódica y si se detecta algo que se considera que no es normal, acudir al médico. "Los signos de alerta son cambios en el color de la piel, salida de sangre por el pezón o algún bultito", dijo Penovi. Y recordó que el hospital municipal San José cuenta con un mamógrafo de alta resolución para realizar los estudios y un equipo médico que trabaja mancomunadamente para brindar la mejor atención. "Invitamos a todas las vecinas a que se acerquen y realicen sus estudios. Las mujeres tenemos que cuidarnos desde pequeñas y la única forma de hacerlo es con prevención y educación", concluyó. Por su parte, la ginecóloga Berenice López Constanza –integrante del equipo de ginecología del nosocomio local- también hizo hincapié en la importancia del diagnóstico precoz ya que –aseguró- "el cáncer de mama diagnosticado en estadios tempranos se puede curar" como en la necesidad de concientizar y educar a las mujeres desde temprana edad. "El esfuerzo diario que hacemos desde los consultorios es empezar a hablar de este tema con las pacientes en su adolescencia o incluso antes. No esperar a los 40 años cuando comenzamos con el screening del diagnóstico o mamografías. La idea es que desde temprano edad ya sepan que la enfermedad existe y cómo los médicos pueden hacer un diagnóstico precoz para poder brindar un tratamiento oportuno y una mayor tasa de curación", enfatizó. En tanto que, la jefa del Servicio de Diagnóstico por Imagen, Cecilia Dellacanonica, instó a las vecinas de la ciudad a cumplir con los exámenes en el hospital municipal que cuenta con equipos de última generación para realizar los diagnósticos de forma gratuita. "Los controles anuales se los deben realizar las mujeres de 35 años que tienen antecedentes de cáncer de mama o bien a partir de los 40. No hay excusas para no concretarlos ya que el hospital está otorgando turnos para los estudios dentro de la misma semana y con amplia disponibilidad horaria", comentó.

