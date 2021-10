P U B L I C





NUEVA CITACIÓN El juez federal de Dolores, Martín Bava, decidió hacer una nueva citación a declaración indagatoria a Mauricio Macri para el próximo 20 de octubre, en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017. El magistrado firmó la resolución con la nueva fecha luego de que la primera convocatoria fuera fijada para este jueves a las 11, en momentos en que el ex jefe de Estado se encuentra en los Estados Unidos. "Considerando el estado público que ha tomado la situación y la efectiva notificación del imputado, fíjese nueva audiencia para el próximo 20 de octubre a las 10, a fin de que el señor Mauricio Macri comparezca a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del CPPN, conforme los hechos imputados y bajo los mismos elementos de cargo, detallados en la resolución del pasado 1 de octubre", afirmó el juez en su resolución.



EN AUMENTO La producción industrial registró en agosto un incremento del 13,8% contra igual mes de 2020 y se ubicó un 5% por encima del mismo período de 2019, de acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, respecto de julio, el indicador experimentó un retroceso del 0,6%, mientras que el mes anterior había tenido una baja del 2,2%. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) aceleró el ritmo de crecimiento ya que en julio había verificado un incremento del 12,% en la comparación interanual, acumulando la décima suba consecutiva. EL IPI creció 5,8% contra agosto de 2019, precisó el Ministerio de Economía al realizar un análisis de los datos difundidos por el INDEC. PERMITIDOS El Gobierno británico anunció que la Argentina, junto a otros 46 países, saldrá a partir del próximo lunes 11 de la "lista roja" que impone restricciones al ingreso al Reino Unido en el marco de la pandemia de coronavirus. Esto significa que desde la semana próxima se permite el viaje al Reino Unido desde la Argentina por parte de personas que no cuenten con la ciudadanía irlandesa o británica. Si se va a Inglaterra, lo que debe hacerse depende de si califica como persona completamente vacunada, con base en las reglas para viajar a Inglaterra. Hasta ahora, los certificados emitidos por el gobierno argentino no forman parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacunas del Reino Unido, lo que implica que si se viaja a Inglaterra con un certificado de vacunación argentino, se tendrá que seguir las mismas reglas de una persona no vacunada. TEMBLÓ En la noche del jueves, un terremoto de magnitud 6.1 sacudió a la localidad de Chiba en Tokio. La buena noticia es que la Agencia Meteorológica de Japón informó que no hay alerta de posible tsunami y tampoco se indicó sobre daños materiales importantes. El epicentro fue en el departamento de Chiba, al este de la capital, a las 22:41hs y se situó a 80 kilómetros de profundidad. Hasta el momento no se ha informado sobre heridos o fallecidos por el terremoto. Por precaución se suspendió la circulación de trenes locales y de los de alta velocidad y también hubo controles en las centrales nucleares, en donde se señaló que no hubo anomalías. Desde hace algunos años los ciudadanos presentan una app en sus celulares en donde se avisa, a través de una alarma, la situación por la que se vive, para que puedan ponerse a salvo. Aun así, los movimientos bruscos se sintieron e hicieron que varios edificios temblaran.