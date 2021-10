Julio N. Carreras

Salgamos al Mundo de las Inversiones. No podemos quedarnos sentados esperando que vengan a comprar nuestra economía. Debemos buscar quienes quieran ser parte de ella. ¿Qué debemos hacer para lograr esto? Acaso no está escrito "Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña". Antes de continuar con el tema, se deben señalar algunos actos de gobierno que son indispensables para brindar a los inversores las garantías jurídicas necesarias en base a la Constitución Nacional y Acuerdos Internacionales que hacen a la economía mundial, y que son del ejido único y exclusivo del Congreso Nacional en base al respeto y aplicación de la administración de un país regido por un sistema Republicano, Representativo y Federal, con absoluta aplicación de los derechos individuales establecido en su Constitución. Las empresas en general, tienen un plan de expansión a "X" cantidad de años y siempre están buscando nuevos destinos y/o mejoras fiscales para las inversiones que realizan, y en general, apuntan a economías estables las que deben cubrir una serie de características por las cuales son atrayentes. No vamos a pensar, que solo se basan en estas búsquedas por ellas mismas, sino que continuamente les están llegando propuestas de países ofertando radicaciones dentro de su territorio. Esta es una de las funciones específicas de una buena gestión de la economía de los funcionarios de un gobierno. De esta forma, el funcionario va adelantando el camino antes de concertar alguna entrevista con personal de promoción industrial ya sabiendo si verdaderamente es una posible creación de una nueva fuente de trabajo, que es lo que fundamentalmente le interesa al país, o si la empresa solo busca colocaciones financieras sin asumir riesgos de producción Aparte de eso, no se deben olvidar las PYMES que buscan llegar a convertirse en empresas Unicornios, las que se deben apoyar, incluso en la búsqueda de capitales de trabajo con adquisición de parte del negocio, o franquicias, que permitan un más rápido desarrollo y logro de sus propósitos. No olvidemos que todo lo que se hace está íntimamente ligado a la creación de nuevas fuentes de trabajo. La gran necesidad. Todo lo dicho es el reconocimiento de que hace falta una mayor intervención de los organismos del estado buscando la promoción y/o creación de inversiones de trabajo efectivo. O sea, que el estado se transforme realmente en desarrollador de la pequeña y mediana industria. Hay que, como se diría vulgarmente, "salir a la calle" para promover y desarrollar la búsqueda de la inversión extranjera directa (conocida por sus siglas, IED) que es la transferencia de capitales de inversión productiva que un país recibe de parte de entidades económicas extranjeras. Esto, con el fin de crear empresas en el territorio, o invertir en empresas ya establecidas para su participación y desarrollo. No perdamos el tiempo. No es necesario inventar nada. Utilicemos las experiencias de quienes ya pasaron y superaron las dificultades de un estancamiento de su economía. El mundo es nuestro destino. No seamos vanidosos. La humildad es el mejor de los caminos. No olvidemos que en la Biblia está escrito: "Yo no soy digno ni de atarle los cordones de sus sandalias".-