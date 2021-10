Efemérides del día de la fecha, 8 de Octubre

P U B L I C





DÍA DEL ESTUDIANTE SOLIDARIO Instituido por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a través de la Resolución CFE Nº 17/07 en el año 2007, en este día se conmemora a las víctimas de la Tragedia de Santa Fe. La misma ocurrió en la Ruta Nacional 11, en el año 2006, cuando el micro que llevaba a los alumnos del Colegio Ecos chocó contra un camión cuyo chofer estaba alcoholizado; el siniestro terminó con la vida de 9 alumnos, una docente, el conductor del camión y su acompañante. En ese viaje los alumnos volvían a Buenos Aires luego de haber realizado una actividad solidaria en la Escuela Nº 375 de El Paraisal, Chaco. Cada año, la asociación Conduciendo a Conciencia, fundada por los familiares de las víctimas, realiza un recital solidario en el que participan artistas de renombre. Este año, estarán presentes León Gieco, Gustavo Santaolalla, Ricardo Mollo, David Lebón, Litto Nebbia, Los Tipitos, Andrea Echeverri y Julieta Venegas, entre otros, y al igual que el año pasado será por streaming. Todo el dinero recaudado se destinará a la compra de alimentos no perecederos y útiles escolares que llegarán a 18 escuelas rurales, 3 hospitales y 2 talleres de costura en 5 provincias del norte de nuestro país.



NACE JUAN DOMINGO PERÓN Juan Domingo Perón nació en el año 1895 en Lobos, Buenos Aires. Criado en las pampas bonaerenses y las llanuras patagónicas, Perón cursó sus estudios formales en Buenos Aires. A los 16 años ingresó en el Colegio Militar de la Nación, institución en la que se graduó de subteniente de Infantería en el año 1913. Al año siguiente fue destinado al Regimiento 12 de Infantería de Paraná (Entre Ríos), donde ascendió a Teniente y se destacó en esgrima; allí permaneció hasta el año 1919. Más adelante, en el año 1930, fue miembro del Estado Mayor del Ejército y profesor de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. Durante el gobierno de facto de Edelmiro Farrell se desempeñó en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde tomó contacto con los trabajadores y se adentró en sus problemas, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. Debido a su popularidad en la clase trabajadora, ciertos sectores decidieron encarcelarlo en la Isla Martín García. Ante esto, el 17 de octubre del año 1945, los trabajadores se movilizaron a Plaza de Mayo; Perón fue liberado y desde el balcón de la Casa Rosada se dirigió hacia la multitud. Unos días después se casó con Eva María Duarte en La Plata. Electo por los comicios en 3 elecciones, Perón gobernó desde el año 1946 hasta el año 1952 y luego fue reelecto en el año 1951, elecciones particulares por ser las primeras en las que las mujeres votaron; no obstante, en el año 1955 fue derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora. Su última presidencia inició en el año 1973. Entre sus medidas se destacaron la Ley de Aguinaldo; la Ley del Voto Femenino; la nacionalización de los ferrocarriles; y la incorporación de los derechos de la niñez y la ancianidad, del trabajador, de la familia y la educación y cultura a la Constitución Nacional. Falleció el 1 de julio del año 1974 en Buenos Aires.



SE LANZA "IF I WERE A BOY" Un día como hoy en el año 2008, Beyoncé lanzaba el sencillo "If I were a boy". Perteneciente al álbum "I am... Sasha Fierce" (2008) y compuesto por BC Jean junto a Toby Gad, la canción representó un desafío para la cantante que con la misma se alejó del género R&B: "Tuve que intentarlo, porque recuerdo que Aretha Franklin dijo que una gran cantante puede cantar cualquier cosa y hacerla suya".