Dra. Mirta Peralta

Cada 1º de octubre se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis C, es una enfermedad viral causada por el virus homónimo, causando hepatitis aguda y más frecuentemente hepatitis crónica de curso asintomático, evolucionando según comorbilidades asociadas a cirrosis hepática. La hepatitis crónica C también puede expresarse con manifestaciones extrahepáticas desde liquen plano, hasta Linfoma no Hodgking. A veces solo la astenia o cansancio marcado puede ser el síntoma que motive al paciente a consultar con el médico de cabecera. Se trasmite a través de sangre: no son necesarias enormes cantidades, por lo que todo aquello que involucre corto punzantes, como compartir jeringas, canutos, tatuajes o piercing y relaciones sexuales sin uso de preservativo puede ser vehículo para contraer esta enfermedad. Las personas que recibieron trasfusiones de sangre antes de 1994 también pueden padecer esta enfermedad ya que el virus no se conocía en ese momento (se llamaba hepatitis no A no B). En menor frecuencia puede transmitirse en el embarazo. Se estima que en el mundo hay 71 millones de personas con infección crónica por este virus, atribuyéndosele en el año 2016 399.000 muertes debido a cirrosis y hepatocarcinoma (cáncer de hígado). Su distribución es mundial y en Argentina habría un 2% de incidencia de este virus. Existe en la actualidad tratamiento efectivo para este virus de acceso universal, alta tolerancia y probabilidad de curación. Los antivirales de acción directa hoy en día tienen una tasa de respuesta cercana al 98% (respuesta viral sostenida). Todos los pacientes deben ser testados al menos una vez en la vida con dosaje de anticuerpos contra Hepatitis C y se fomentara el cuidado y seguimiento más estrecho en poblaciones de riesgo. Lamentablemente no contamos hoy en día con una vacuna para prevenir este virus, pero la detección precoz (antes del desarrollo de estadios de enfermedad avanzada), o aún en estadios avanzados para prevenir la descompensación de la cirrosis es tarea de todos. Debe incluirse el testeo de la Hepatitis C al menos una vez en la vida a todos los mayores de 18 años. ¡Te espero en el consultorio!



