Breves: Deportivas

SE RETIRÓ LEO MAYER A sus 34 años, y luego de competir en la élite del circuito durante largo tiempo, el correntino que conquistó la Copa Davis 2016 hizo oficial su retiro desde un comunicado que publicó en sus redes sociales el día de ayer: "El tenis me dio muchas alegrías y es parte de mi vida desde muy chiquito, siento que ya era hora de cerrar este capítulo maravilloso como jugador". Mayer se despide con un récord de 179-196 en singles, tres títulos ATP (uno en dobles), y habiendo alcanzado su mejor ranking en junio de 2015, cuando trepó al puesto 21. Sin embargo, resulta imposible nombrar al Yacaré y no pensar en el trofeo más importante de todos: la Copa Davis que, junto a un gran equipo, conquistó en 2016. Allí, Leo hizo dupla con Juan Martín del Potro en la serie vs Croacia.



DISFRUTA ESTAR EN LA CIMA El piloto Facundo Ardusso aseguró estar disfrutando estar en la punta del campeonato de la Copa de Oro del Turismo Carretera (TC), a la vez que señaló que no siente "una presión extra" por estar en esa posición y aguarda poder ganar una carrera para quedar cerca del título. El corredor oriundo de la ciudad santafecina de Las Parejas y que compite con Chevrolet expresó: "Corro todas las carreras buscando ganar. Soy tranquilo, no estoy nervioso y disfruto lo que me toca vivir". Y añadió: "No tengo presión extra, me siento alguien muy normal y disfruto estar ocupando la punta del campeonato", manifestó Ardusso, quien se encuentra en el primer puesto de la Copa de Oro con 74 unidades, mientras que Mariano Werner (Ford) se ubica segundo con 73 puntos y en el tercer lugar está Agustín Canapino (Chevrolet) con 72. MOTOGP VUELVE A SANTIAGO DEL ESTERO El Gran Premio de Argentina de MotoGP, que no se pudo realizar en 2020 y 2021 por la pandemia de coronavirus, se disputará el 3 de abril del año 2022 en el autódromo de Termas de Río Hondo, según se confirmó ayer. En el calendario provisional de la máxima categoría, la carrera se llevará a cabo en el Circuito Internacional santiagueño en el marco de la tercera fecha del campeonato Mundial de Motociclismo. La competencia se iniciará en 2022 con el GP de Qatar que se realizará el 6 de marzo, mientras que para el 20 del mismo mes está prevista la carrera en Indonesia, que volverá al ruedo después de 25 años y la particularidad es que la prueba se realizará en el callejero de Mandalika. Después de la escala en Argentina, la categoría viajará a Estados Unidos para disputar el GP de las Américas en Texas el 10 de abril, mientras que la etapa europea del Mundial comenzará el 24 de abril con el GP de Portugal en Algarve. LA PRIMERA ARGENTINA EN LA UFC A partir de este sábado, Silvana Gómez Juárez hará historia en las artes marciales mixtas de nuestro país, ya que, se convertirá en la primera mujer argentina en formar parte de un asalto de la UFC. Y lo hará frente a la mexicana Lupita Godinez, a las 14.00 aproximadamente (hora argentina) en Las Vegas. La tucumana iba a estar peleando el martes 12 ante la brasileña María Silva en el Dana White Contender Series, que es una especie de reality organizado por Dana White en el cual busca futuros peleadores para la categoría principal y a los ganadores les ofrece un contrato. Sin embargo, la rival de Godinez (Sam Hughes) fue dada de baja porque su coach dio positivo de Covid-19 en las últimas horas y Gómez Juárez tomó su lugar en la cartelera. MANU GINOBILI APARECIÓ EN EL CORTOMETRAJE POR EL 75º ANIVERSARIO DE LA NBA Manu Ginobili fue partícipe del último video promocional de la liga norteamericana de básquet por su 75° aniversario y apareció en el cortometraje junto a enormes figuras del deporte como Magic Johnson, Larry Bird y LeBron James. Unos pocos segundos fueron suficientes para marcar presencia y que los fanáticos latinoamericanos destaquen cada detalle de su fugaz aparición. Ambientada en un vecindario ficticio donde residen las estrellas y leyendas, "NBA Lane" tiene el objetivo de hacer un viaje en el tiempo donde personalidades del pasado, presente y futuro se codean a lo largo de los tres minutos de video.