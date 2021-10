El Violeta será visitante mañana, buscando su cuarta victoria consecutiva. Hoy comienza la fecha en la Zona B.

En el día de hoy el plantel de Villa Dálmine cerrará su preparación para enfrentar mañana como visitante a Deportivo Morón por la 29ª fecha de la Primera Nacional.

El partido se disputará, desde las 15.30 horas, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, ubicado en Morón, y el árbitro será Andrés Gariano. Además, el cuarteto arbitral se completa con los asistentes Javier Callegari y Guido Córdoba y con "el cuarto" Jonathan De Oto.

Esta tarde comienza la fecha con los siguientes partidos: Güemes de Santiago del Estero vs San Telmo (17.10) y Atlético Rafaela vs Instituto (20.00). El sábado se disputarán estos encuentros: Gimnasia de Jujuy vs Brown de Puerto Madryn y Tristán Suárez vs Brown de Adrogué (15.00), Barracas Central vs Independiente de Rivadavia (15.30) y Almagro vs Defensores de Belgrano (16.00). Finalmente, el lunes, la fecha cerrará con: Ferro Carril Oeste vs San Martín de San Juan y All Boys vs Santamarina de Tandil (15.30).

En cuanto a la tabla de posiciones, el puntero es Barracas Central que se ubica por encima de Güemes de Santiago del Estero por la mínima diferencia, le siguen Ferro Carril Oeste, Brown de Adrogué y Deportivo Morón. Por su parte, el Violeta se encuentra en el 15º puesto por delante de Instituto, Brown de Puerto Madryn y Santamarina de Tandil.