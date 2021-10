Mañana, desde las 15.00, los Auriazules enfrentarán a los Arrabaleros en el estadio Carlos Rubén Vallejos.

Mañana, desde las 15.00, Puerto Nuevo enfrentará a Sportivo Barracas por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera D.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Carlos Rubén Vallejos, donde el público se reencontrará con el equipo, y el árbitro será Rodrigo Villalba. Además, el cuarteto arbitral se completa con los asistentes Juan Ricciardi y Juan Etchepare y con "el cuarto" Catrian Peralta.

Esta tarde comienza la fecha con el partido entre Juventud Unida y Yupanqui (15.00) y continúa con los siguientes encuentros el día sábado: Deportivo Muñiz vs Liniers (11.00), Centro Español vs Defensores de Cambaceres, Central Ballester vs Argentino de Rosario y Deportivo Paraguayo vs Lugano (todos 15.00).

En lo que respecta a la tabla de posiciones Sportivo Barracas se encuentra en la cima de la misma junto a Cambaceres, le siguen Liniers, Puerto Nuevo y Yupanqui con la misma cantidad de puntos.