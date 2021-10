Chiche Lagar se reunió con el equipo "Norte A" de la liga mayor femenina del Barrio Las Campanas

P U B L I C





"Creemos que es fundamental el apoyo a los equipos y al deporte local, y especialmente en el caso de los equipos femeninos", manifestó el primer candidato a concejal por el espacio "Vamos con Vos", quien se reunió con el equipo de Fútbol Femenino del Barrio Las Campanas, a fin de contribuir con elementos de cuidado y primeros auxilios. El candidato a primer concejal por el espacio Vamos Con Vos Campana -del que también forma parte Katty Altimari-, Chiche Lagar, se reunió con el equipo ´Norte A´, que lo recibió junto a su entrenador Emiliano Santa Cruz en el polideportivo de Ariel del Plata, para donar elementos de cuidado y primeros auxilios. "Este es un primer acercamiento, puesto que el equipo necesitaba los elementos básicos para el cuidado personal". "Pero también, desde nuestro espacio hemos manifestado que queremos seguir colaborando en todo lo que podamos con el conjunto de jugadoras", aseguró Lagar. A su vez, planteó que la reunión "ha sido muy provechosa, porque pudimos también escuchar a las jugadoras e intercambiar sobre algunos temas que son muy importantes en nuestra ciudad como la integración de políticas de género a nivel municipal, que es algo que no se está trabajando como se debería". Además, expresó que "la participación cada vez más activa de las mujeres en roles históricamente ocupados por hombres, y el caso del fútbol no es una excepción". "Pero, además, estos casos nos invitan a reflexionar sobre la importancia que tiene la paridad de género". "Apoyar a la liga femenina es una declaración de interés tanto como una postura ideológica". Consideró también que no es un tema menor: "Hace poco mi compañera de fórmula, Katty Altimari, me señaló una curiosidad que pone en evidencia la situación local: en toda la ciudad de Campana no hay una sola calle que lleve el nombre de una mujer. Eso debería hablar suficiente de la nula relevancia que tienen los asuntos de género". Y finalizó: "Cada vez es más claro que en nuestra ciudad no existen políticas de género concretas". "Por ejemplo, destacamos la necesidad de que exista un hogar para las víctimas de violencia de género, porque no puede ser que quienes sean víctimas, después de hacer la denuncia tengan que volver a dormir bajo el mismo techo con quien las violentó", y planteó que "el municipio debería crear un hogar para que las mujeres puedan estar contenidas hasta que se tomen las medidas correspondientes".

Chiche Lagar, junto a las jugadoras del equipo de Fútbol Femenino ´Norte A´.