ENTRE LOS MEJORES 60 DEL FÚTBOL MUNDIAL Cada año, el medio británico "The Guardian" publica la lista de los 60 mejores jóvenes talentos del fútbol mundial. Este año, en la misma solamente se tomaron en cuenta a jugadores nacidos en el año 2004 y, entre los elegidos, figuran dos futbolistas argentinos: Valentín Barco de Boca Juniors y Luka Romero de Lazio. Hay que mencionar que no se los califica entre los mejores y peores sino que figuran por orden alfabético del país. Los países que más jugadores tienen en la lista son Brasil y España, ambos con cuatro. Por el lado de los brasileños se encuentran Angelo, Matheus Nascimiento, Savinho y Vinícius Tobias; mientras que por el lado de los europeos aparecen Gavi, Julen Jon Guerrero, Rafael Obrador y Cristian Mosquera.



SERÁ OPERADO El jugador millonario Matías Suárez, que viene con muchos problemas por una sinovitis en su rodilla derecha, será operado en la próxima semana y podría perderse lo que queda de torneo. Esta será la cuarta operación de Suárez en su rodilla derecha y los plazos para su vuelta son dispares. Si solo requiere de una limpieza, algo que por el momento se desconoce, podrá volver en un mes y medio, aproximadamente, por lo que estaría para la definición. En cambio, si hay algo más, recién lo hará para la pretemporada. EVALUARÁN VOLVER ATRÁS El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, advirtió ayer que "si los clubes no pueden cumplir con el control del aforo" en los estadios, como sucedió el pasado fin de semana, evaluarán "volver atrás" con la medida. En la previa del inicio de una nueva fecha del torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Lammens deseó que "no se repitan" las imágenes del fin de semana pasado y le exigió a los clubes el cumplimiento del 50% del aforo en los estadios. "Esto no puede volver a suceder y si pasa habrá sanciones para los clubes y vamos a evaluar volver atrás con la medida", advirtió Lammens en diálogo con Radio con Vos. BOCHORNOSO Los futbolistas de la Reserva de Arsenal y Godoy Cruz protagonizaron un violento episodio tras la victoria de los de Sarandí por 2-0 con los tantos de Axel Carrión y Gonzalo Muscia. El encuentro se había disputado con pierna fuerte y los jugadores tuvieron varias discusiones a lo largo de los 90 minutos. Tras el silbatazo final del árbitro, un futbolista del Tomba le pegó una trompada de atrás a otro del Arse y se desató una escandalosa batalla campal entre ambos equipos. Durante unos segundos volaron piñas, patadas y se originaron algunas corridas hasta que integrantes de los bancos de suplentes y de ambos cuerpos técnicos intervinieron para separar ante la mirada incrédula de los presentes. FRANCIA ES FINALISTA Francia derrotó por 3-2 a Bélgica en el estadio Allianz Stadium, y se enfrentará este domingo, desde las 15:45, ante España en la gran final de UEFA Nations League. Los galos dieron vuelta el partido y avanzaron a la final. En el primer tiempo, Bélgica dominó el partido y logró irse al descanso ganando cómodamente 2-0, por los goles convertidos por Yannick Carrasco y por Romelu Lukaku, pero en la segunda mitad cambió la historia. Francia tomó las riendas del encuentro y gracias a su jerarquía individual, sus ataques en velocidad y a un toque, llegó al descuento de la mano de Karim Benzema y una maniobra individual excelsa, para lograr una ajustada definición, que dejó a los belgas tambaleando y casi sin reacción. Unos minutos después, Kylian Mbappé empató el partido desde el punto de penal y Theo Hernández sentenció la victoria francesa sobre el final. ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS En el día de ayer finalizó la Fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de Qatar 2022, con los siguientes resultados: Uruguay empató sin goles ante Colombia; Brasil goleó 3-1 a Venezuela; Ecuador venció 3-0 a Bolivia y Perú se impuso 2-0 frente a Chile.