Esta tarde, desde las 15.30, El Violeta enfrentará a El Gallo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

Esta tarde Villa Dálmine visitará a Deportivo Morón y buscará su cuarta victoria consecutiva. El Violeta arriba a este encuentro luego de vencer a Güemes de Santiago del Estero, entonces líder de la Zona B, en lo que fue el retorno del público luego de un año y medio por la pandemia de coronavirus.

El partido correspondiente a la 29° fecha de la Primera Nacional se disputará, desde las 15.30, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano y contará con el arbitraje de Andrés Gariano. A su vez, el cuarteto arbitral se completa con los asistentes Javier Callegari y Guido Córdoba y con "el cuarto" Jonathan De Oto.

La nómina de convocados la integran Emanuel Bilbao y Ezequiel Montoya; Facundo Rizzi, Rodrigo Caseres, Maximiliano Pollacchi, Fernando Bersano, Zaid Romero, Santiago Moyano y Agustín Stancato; Laureano Tello, Franco Costantino, Germán Díaz, Emiliano Agüero, Gino Olguin y Ezequiel D´Angelo; Lucas Cajes, Lautaro Díaz, Francisco Nouet, Alejandro Gagliardi y Juan Cruz Franzoni.

En lo que respecta al rival, Deportivo Morón se encuentra en 5º puesto de la tabla de posiciones con 41 unidades (a tres puntos del puntero que es Barracas Central) y acumula 12 victorias, 5 empates y 11 derrotas.

En el día de hoy se disputarán estos encuentros: Gimnasia de Jujuy vs Brown de Puerto Madryn y Tristán Suárez vs Brown de Adrogué (15.00), Barracas Central vs Independiente de Rivadavia (15.30) y Almagro vs Defensores de Belgrano (16.00). Finalmente, el lunes, la fecha cerrará con: Ferro Carril Oeste vs San Martín de San Juan y All Boys vs Santamarina de Tandil (15.30).



Esta tarde, desde las 15.30, Villa Dálmine jugará contra Deportivo Morón.

El Historial

Por Gustavo Belsué.

ENCUENTRO Nº 40. En 39 partidos, Villa Dálmine ganó 16 veces y Deportivo Morón se impuso en 13 ocasiones. Empataron en 10 oportunidades. El Violeta convirtió 60 goles mientras que Deportivo Morón marcó 50.

COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 21 partidos: el equipo de nuestra ciudad ganó 12 (35 goles) y Deportivo Morón logró 5 triunfos (21 goles). Empataron 4 veces.

COMO LOCAL DEPORTIVO MORÓN. En 18 partidos, Villa Dálmine ganó 4 (25 goles) y Deportivo Morón venció en 8 oportunidades (29 goles). Se registraron 6 empates.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 17 de enero de 2021, por el torneo reducido de la Primera Nacional, Villa Dálmine perdió 2-1, con goles de Guillermo Villalba e Iván Álvarez para el "Gallo" de Morón y Catriel Sánchez que empató transitoriamente el encuentro.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado 17 de junio, por la 12º fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine venció 2-0 a Deportivo Morón, con goles de Leandro Larrea y Fernando Bersano.

APOSTILLAS: Como local, el conjunto Violeta lleva 10 encuentros sin caídas, con 8 victorias y 2 empates. La última derrota en esta condición se remonta al sábado 11 de Octubre de 1986, por la 12º fecha del Campeonato de la Primera B temporada 1986/87, por 2-0 con goles de Héctor Bordoni y Ángel Alonso. Como visitante, 2 encuentros sin victorias con 2 derrotas consecutivas.

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA ÚLTIMA VICTORIA VISITANTE

El martes 12 de febrero de 2013, por la 25º fecha del Campeonato de la Primera B temporada 2012/13, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Damián Salvatierra.

DEPORTIVO MORÓN (0): Alejandro Migliardi; Osvaldo Vila (Alejandro Espinoza), Cristián González, Ariel Otermín y Lucas Rodríguez Pagano; Martín Cabrera, Lionel Coudannes, Dante Zuñiga; Mariano Martínez (Armando Lezcano), Damián Akerman y Ramón Ábila. DT: Salvador Daniele. SUPLENTES: