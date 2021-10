Nuevo capítulo judicial entre los vecinos de Los Pioneros y las fumigaciones

P U B L I C





Según denunció la organización "Pioneros por el Agua", la familia Rossiter insiste con la cautelar para seguir operando en parcelas próximas no solo a su barrio sino también a Ebenezer, San Jorge, El Cardal y Alto Los Cardales. Los vecinos de Los Pioneros y los productores agropecuarios que operan en la región iniciaron un nuevo choque en la Justicia local. Según denunció la organización Pioneros por el agua, la familia Rossiter presentó una apelación para poder seguir utilizando agroquímicos en las parcelas de su propiedad. Para los vecinos, esto implica un serio riesgo a la salud y calidad del suministro de agua. Así quedó claro en agosto cuando análisis de prestigiosos laboratorios confirmaron la presencia de glifosato y un derivado conocido como AMPA en el agua como en la orina de al menos tres personas, entre ellas una niña de apenas tres años y una mujer en período de lactancia. La nueva disputa tiene su origen en la decisión de la jueza Mónica Ayerbe, titular del Juzgado en los Contencioso Administrativo de Campana, tomada el día 27 de septiembre y que ordena "el definitivo levantamiento" de una cautelar que suspendía la ejecución del artículo 14 de la ordenanza 5792 que los vecinos consideran clave para su resguardo ambiental. Dicha normativa, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante en el año 2011, prohibe la aplicación de "productos agroquímicos y/o plaguicidas" a menos "de los mil metros del perímetro de las zonas de resguardo ambiental", entre ellas ejidos urbanos y suburbanos. "Mediante dos escritos de las dos empresas productoras de las que son dueños, Establecimientos Santa Susana y Griveo, (desde la familia Rossiter) reclaman poder volver a pulverizar y nombran explícitamente algunas parcelas", denunciaron los vecinos a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Y ampliaron: "En el escrito presentado ante la jueza (la familia) manifiesta que sus parcelas no están cerca de nuestro barrio, no han tenido denuncias, cumplen con la ley y no ponen en riesgo la salud de nadie". Los vecinos advirtieron que algunas de estas propiedades "no solo están cerca de nuestro barrio, sino que están cerca de otros barrios de la Ruta 6" así como de la escuela rural Nº6. "Extendemos nuestra solidaridad hacia los otros barrios afectados de la Ruta 6: Ebenezer, San Jorge, El Cardal y Alto los Cardales y los invitamos a unirse a nuestra lucha ya que el resto de las parcelas reclamadas están pegadas a estos barrios poniendo en riesgo su vida", manifestaron. Qué es el glifosato El glifosato es un herbicida ampliamente utilizado que mata malezas y pastos indeseados en los cultivos. Actúa bloqueando una enzima esencial para el crecimiento de estas plantas. El producto se emplea principalmente en la agricultura, pero también en la silvicultura y el cuidado de jardines hogareños. Su impacto en la salud es controversial. La Agencia Internacional para Investigación contra el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), que depende de la Organización Mundial de la Salud, clasifica al glifosato como "probablemente cancerígeno para los humanos". Aclara que esta formulación está basada en "limitada" evidencia de cáncer en humanos de exposiciones reales al herbicida y de "suficientes" pruebas de cáncer registrados en animales bajo condiciones de experimentación y sometidos a glifosato "puro".

Una de las parcelas apuntadas por los vecinos está cerca de la Escuela Primaria Nº6.