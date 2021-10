Esta tarde, desde las 15.00, los Auriazules enfrentarán a los Arrabaleros en el estadio Carlos Rubén Vallejos.

Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo recibe esta tarde a Sportivo Barracas. El partido comenzará a las 15.00, en el estadio Carlos Rubén Vallejos, lugar en el que el público se reencontrará con el equipo, y contará con el arbitraje de Rodrigo Villalba. Además, el cuarteto arbitral se completa con los asistentes Juan Ricciardi y Juan Etchepare y con "el cuarto" Catrian Peralta.

Los Auriazules arriban a este encuentro después de perder 1-0 frente a Defensores de Cambaceres en el estadio Doce de Octubre. Así, en lo que va del torneo, lleva dos victorias, un empate y una derrota que lo posicionan en el 4º puesto de la tabla de posiciones. Cabe aclarar que la mínima diferencia de un punto lo aleja de la cima, donde se encuentran Sportivo Barracas y Cambaceres.

Por su parte, Sportivo Barracas llega a este partido luego empatar sin goles ante Deportivo Paraguayo. En cuanto al torneo, los Arrabaleros ganaron dos partidos y empataron dos encuentros.

Ayer comenzó la fecha con la victoria de Juventud Unida 2-0 frente a Yupanqui. En el día de hoy continúa con los siguientes encuentros: Deportivo Muñiz vs Liniers (11.00), Centro Español vs Defensores de Cambaceres, Central Ballester vs Argentino de Rosario y Deportivo Paraguayo vs Lugano (todos 15.00).



El Historial

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 29. En 28 partidos, Puerto Nuevo ganó 13 veces y Sportivo Barracas se impuso en 9 ocasiones. Empataron en 6 oportunidades. El Portuario convirtió 42 goles mientras que el Arrabalero anotó 30.

COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 13 partidos: el equipo de nuestra ciudad ganó 6 (17 goles) y Sportivo Barracas logró 4 triunfos (12 goles). Empataron 3 veces.

COMO LOCAL SPORTIVO BARRACAS. En 15 partidos, Puerto Nuevo ganó 7 veces (25 goles) y Sportivo Barracas venció en 5 oportunidades (18 goles). Se registraron 3 empates.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. El martes 15 de octubre de 2019, por la 6° fecha del Torneo Apertura del Campeonato 2019/20 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-0 con goles de Mariano Filiosi.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado jueves 24 de junio, por la 5° fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo empató sin goles frente a Sportivo Barracas en cancha de Deportivo Morón.

APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 4 partidos sin perder contra Sportivo Barracas, con 2 triunfos y 2 empates. La última derrota frente al Arrabalero se produjo el viernes 24 de abril de 2015, por la 7º fecha del Campeonato de la Primera D, en condición de local, por 2-1 con goles de Patricio Costa Repetto, en 2 ocasiones para el triunfo visitante, y Nicolás Parodi.

Como visitante, los Auriazules llevan 3 encuentros sin derrotas, con 1 victoria y 2 empates. La última caída en esta condición se remonta al domingo 17 de agosto de 2014, por la 2° fecha del Campeonato de la Primera D, por 2-1 con tantos de Kevin Juan y Diego Dorregaray en contra, descontando para los Portuarios Nicolás Gottardi, en cancha de Sportivo Italiano.

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL DE 1998

El sábado 20 de Junio, por la 14º fecha del Torneo Clausura del Campeonato de la Primera D temporada 1997/98, Puerto Nuevo se impuso 2-1 con goles de Marcelo Pasquet, para el Arrabalero convirtió Aníbal Gamarra.

PUERTO NUEVO (2): Luciano Menón; Walter Barrios, Cristián Pérez, Pablo Rotundo y Maximiliano Guglielmo; Marcelo Pasquet, Claudio Colarussa (Oscar Berdún), Hugo Roldán (Castronovo) y Juan Gamarra; Roque Cabezas y Mariano Tamburini (Gastón Guevara). DT: Esteban Luis Mazzeo. SUPLENTES: Pablo Menón y Manuel Molina.

SPORTIVO BARRACAS (1): Juan Castillo; Germán Ferraro, Fernando Gregorutti, Aníbal Gamarra y Sergio Luna; Héctor Cabrera (R. Otero), Francisco Carballo, Adrián Rodríguez (Sebastián García) y Luciano Duré (Jorge Delgado); Jorge Alvarez y Carlos Zapata. DT: Aníbal Rodríguez. SUPLENTES: Cartagena y Jorge S. Fernández.

GOLES: PT 21m Marcelo Pasquet (PN). ST 10m Pasquet (PN) y 34m Aníbal Gamarra de penal (SB). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Gabriel Guillaume.