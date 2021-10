Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 09/oct/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 09/oct/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

MASTERS 1000 DE INDIAN WELLS La primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells tuvo una jornada llena de actuaciones argentinas. El primero en salir a la cancha fue Federico Delbonis que cayó por 6-3, 3-6 y 7-6 (7-2) ante el japonés Yosjijito NIshioka. Por otra parte, Guido Pella debutó con victoria, superó 1-6, 6-3 y 6-4, al surcoreano Soonwoo Kwon. Luego de un comienzo adverso, Pella logró reponerse y sacó adelante un partido complicado ante un rival al que ya le había ganado las dos veces que se enfrentaron (Los Cabos y Amberes, ambos en 2019). En cambio, Renzo Olivo no pudo frente al español Roberto Carballés Baena, quien lo venció por un doble 7-5 en dos horas y 14 minutos de juego. El rosarino de 29 años había jugado anteriormente cuatro veces ante el andaluz, siempre en Challengers, con un triunfo y tres derrotas. Por otra parte, Nadia Podoroska anunció en sus redes sociales que tiene que abandonar el certamen californiano por "no evolucionar de las molestias físicas como hubiera querido".



ARGENTINA YA TIENE GRUPO CONFIRMADO El seleccionado argentino masculino de vóley, que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que viene de caer en la final del Sudamericano ante Brasil, ya conoce a sus rivales de zona para el Mundial de Rusia 2022, que se jugará del 26 de agosto al 11 de septiembre. El equipo que dirige Marcelo Méndez, sexto en el ranking mundial, será cabeza de serie del grupo F, en el que competirá con Irán (10º del ranking), Países Bajos (15º) y Egipto (19º) en la ciudad de Krasnoyarsk, según el sorteo realizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). PARETO DELEGADA DE los ATLETAS La capeona olímpica en Río 2016 fue nombrada como delegada de la Comisión de Atletas y aseguró que la idea es continuar por el camino que comenzó hace años. Ya había anunciado el final de su carrera como judoca luego de su participación en Tokio 2020 y también había deslizado la posibilidad de aceptar algún cargo dirigencial para seguir ligada al deporte, además de su carrera dentro de la medicina. El pasado jueves asumió, bajo la nueva gestión de Mario Moccia como presidente del Comité Olímpico Argentino, como nueva delegada de la Comisión de Atletas: "Contenta y feliz por esta designación y ahora a trabajar por los atletas ya desde otra mirada". La ex deportista ya integraba la Comisión pero explicó que la nueva dirigencia propuso este nuevo puesto para que los atletas tengan "voz y voto real". SÚPER TC2000 Con un Shakedown de 10 minutos de duración, comenzó la actividad oficial de la décima fecha del Súper TC2000 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Julián Santero, con el Toyota Gazoo Racing se quedó con el mejor tiempo de la tanda (1.39.905); segundo se ubicó su compañero de equipo, Matías Rossi a 77 milésimas, tercero fue el líder del campeonato, Leonel Pernía a 225, cuarto Agustín Canapino a 300, quinto Bernardo Llaver a 315. Cerraron el top 10: Facundo Ardusso, Nicolás Moscardini, Fabián Yannantuoni, Matías Milla e Ian Reutemann. En tanto, Rubens Barrichello, en su regreso a la categoría se ubicó 15º en el primer ensayo del fin de semana. Lo que viene para el Súper TC2000 en Rosario será hoy sábado el entrenamiento a las 09:00, la clasificación desde las 12:00 y la Carrera Clasificatoria a las 14:50. El domingo, desde las 09:30, serán los Tanques Llenos y a las 11:50 la Final a 40 minutos + 1 vuelta. NOCHE DE BOXEO Esta noche, desde las 22.30, Braian Suárez se enfrentará a William Céspedes, en un combate en categoría crucero y diez asaltos, que será el estelar de la velada que se desarrollará en el Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos, en La Plata. Se trata de una pelea que anticipa definición categórica. El récord de Suárez habla por sí solo. Ganador de sus 14 peleas, y 13 de ellas por nocaut, el actual campeón argentino mediopesado y doble monarca fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) es uno de los púgiles de nivel más alto del país. Ahora se medirá a Céspedes (11-4, 6 KOs).