UN EMPATE AGÓNICO

Ayer Estudiantes y Rosario Central repartieron puntos en un partidazo. El Pincha rescató un agónico empate en la última jugada del encuentro que finalizó con el marcador paralizado en 2-2 en La Plata, por la fecha 15 de la Liga Profesional. De esta manera, el conjunto platense quedó tercero, a cuatro puntos de River, líder del torneo local.

El Canalla golpeó primero, a los 27 minutos, tras un remate de Marco Ruben y rebotes, la pelota le quedó a Gino Infantino, quien la empujó para abrir el marcador en el encuentro. Luego del tanto, el Pincha tuvo situaciones claras, en una de ellas, el travesaño salvó a Rosario Central. Y, sobre el final del primer tiempo, el local llegó al empate: en un córner, la pelota le quedó a Manuel Castro, quien resolvió de taco y marcó el 1-1 parcial.

En el segundo tiempo, tras un centro preciso de Alan Marinelli, Gino Infantino remató de volea y marcó un golazo: el Canalla pasó al frente. Parecía que el equipo del Kily se quedaba con los tres puntos, pero, en la última jugada del partido, Franco Zapiola le envió un centro preciso a Jaime Ayoví, quien marcó de cabeza el empate agónico para el Pincha.

PROBLEMAS PARA EL CICLÓN

San Lorenzo tenía casi todo definido para recibir el lunes a Colón (16.45), pero ayer hubo varios lesionados en la práctica matutina en el Nuevo Gasómetro y Paolo Montero deberá meter más mano en el equipo, de cara al duelo de la fecha 15 de la Liga Profesional.

Además del ingreso de Gino Peruzzi por Gabriel Rojas (desgarrado), es casi un hecho que no podrá jugar Andrés Herrera, que era una fija y tiene una distensión. En su lugar ingresará el Perrito Nahuel Barrios o Mariano Peralta Bauer, que corre de atrás. Además, Néstor Ortigoza tiene una sobrecarga muscular y será aguardado hasta último momento. Si no llega estará Yeison Gordillo. El Ciclón necesita ganar para no perderle la pisada a los puestos altos.

DEBUT FRUSTRADO

En el día de ayer Gustavo Munúa debutó como entrenador de Unión de Santa Fe con una derrota 2-1 ante Platense. En el primer tiempo, ambos equipos se midieron y fue El Calamar quien jugó acertadamente su primera carta. Luego de robar una pelota en campo rival, Matías Tissera encaró en soledad, le pegó y, luego de un rebote fortuito, terminó dentro del arco para poner el 1-0.

En el segundo tiempo, ninguno de los dos equipos supo acertar en ataque y hubo polémica por un penal no cobrado al Tatengue que pareció haber sido. Si bien Unión mereció más, el conjunto de Vicente López amplió la diferencia a los 42´ por medio de Kevin Lomónaco, que sería reducida a los 46´ cuando luego de un centro, Juan Manuel García cabeceó y descontó en el tablero, aunque no pudo conseguir más que eso. Así, Platense retornó al triunfo y Unión no pudo meter su tercera victoria al hilo.

DURA SANCIÓN

La Conmebol, a través de su Comisión Disciplinaria, resolvió una durísima sanción contra Boca por los graves incidentes en los vestuarios del estadio Mineirão, luego de la eliminación contra Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores. En total, ocho jugadores del Xeneize fueron sancionados.

Diego González, Sebastián Villa, Cristián Pavón, Javier García, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Carlos Zambrano y Norberto Briasco son los futbolistas apuntados: recibieron diferentes sanciones. De ellos, Pavón y Villa fueron los más castigados: deberán cumplir con seis partidos de suspensión en torneos internacionales de Conmebol. A su vez, en todos los casos se aplicará una multa económica, que será debitada automáticamente al club "en concepto de derechos de televisión o patrocino", según informó la Confederación a través de su fallo oficial.