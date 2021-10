» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 10/oct/2021 de La Auténtica Defensa. El valor de la educación técnica









En el Día de la Educación Técnica, dos egresados de escuelas técnicas de Campana que hoy trabajan en Tenaris cuentan cómo lo aprendido les sirve para progresar dentro del mundo laboral. La casilla de Linkedin mostraba un mensaje sin leer: su exprofesor de Sistema Tecnológicos le ofrecía aplicar para una pasantía en Tenaris. "Recién empezaba segundo año de ingeniería y la verdad que no quería desconcen-trarme porque con la pandemia no sabía cómo iba a seguir la cursada. Además, no estaba saliendo mucho por mi abuela, que es una persona de riesgo. Pero hace un par de meses me volvió a dar la posibilidad y le dije que sí: el contexto ahora era más accesible y ya me había puesto la primer dosis de la vacuna. Tuve el primer examen, tuve el segundo, el tercero, pasé el cuarto, la entrevista. Y estoy acá", cuenta Denise D`Hipólito, integrante de la primera camada de egresados de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Acá es el departamento de Automación de Tenaris, donde ingenieros de las más diversas especiales se encargan de hacer evolucionar los procesos productivos según las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Junto a su formación en curso como ingeniería química, Denise tiene completados cursos de C++ y HTML, dos lenguajes informáticos usados por el equipo de Automación de la compañía, y trae de la escuela conocimientos en programación de PLC. La educación técnica -asegura- le dio una plataforma de despegue única. "De la escuela sinceramente estoy muy orgullosa. El primer año de ingeniería no te digo que me fue fácil, pero los conocimiento que adquirí de la escuela fueron fundamentales para simplificarme algunas materiales. Y ahora en la pasantía, por ejemplo si me preguntan de programación de PLC o Arduino, también lo sé. Además, hicimos visitas a esta planta y a otras industrias también para saber qué esperar", comenta la técnica electromecánica, que busca en Tenaris "crecer como persona y como profesional". Tener una idea previa de lo que se hace en Tenaris fue un factor importante también para Hugo Martínez a la hora de ingresar al equipo de Mantenimiento de la Acería, el corazón del proceso de fabricación del acero. "Participé de las Prácticas Profesionalizantes de GEN Técnico en el área de mantenimiento de Sidercar, la división autopartista. Ahí supe que era lo mío", reconoce el egresado en 2018 de la Escuela Secundaria Técnica Nº1 "Luciano Reyes". "Meter mano" es lo de Hugo. Años antes trabajó en un taller mecánico de autos. A Tenaris ingresó cinco meses después de tener su título de técnico electromecánico en la mano. Primero estuvo en la Guardia, siempre atento a dar respuesta inmediata, y hoy es parte del Grupo de Mantenimiento de Base (GMB) encargado de mantener los hornos de la acería funcionando sin contratiempos. "Es un puesto de mucha responsabilidad", dice Hugo, quien muestra en su foto de perfil de WhatsApp el Horno 4 en plena acción. Su gran orgullo, luego de su pequeño bebé Bruno que nació hace apenas cuatro meses. "En la Reyes aprendí a usar máquinas herramientas y también me acostumbré a los horarios, porque estábamos casi 8 horas que es igual que una jornada laboral", valora el joven al recordar su pasó por la escuela técnica. Y, mirando al futuro, tiene en claro lo que quiere: "Me gustaría seguir aprendiendo para ser capaz de enfrentarme a los desafíos que puedan aparecer". Hugo y Denise son solo dos de los miles de egresados técnicos que trabajan en Tenaris y en todas las industrias de la región, aportando habilidades y en especial la mirada analítica y resolutiva que tienen las personas formadas en la modalidad. Perfiles orientados al saber-hacer que guardan esos conocimientos y habilidades para el resto de sus vidas, sin importar qué carrera o destino elijan, y que están listos para aplicar cuando las circunstancias lo demanden. En Campana la oferta de educación técnica se consolidó durante los últimos años. La Escuela Reyes ofrece formación en las especialidades Mecánica, Electromecánica, Programación y Química. La Escuela Técnica Roberto Rocca en Electromecánica y Electrónica. Y la Escuela Técnica Nº2 en Electricidad y Maestro Mayor de Obras. También se ha fortalecido el apoyo de Tenaris. En 2013 la inauguración de la ETRR significó el comienzo de una sinergia entre las instituciones técnicas de la región que se sigue acelerando, con una mesa de trabajo conjunta donde se planifican actividades comunes y se analizan oportunidades de inversión. Además, con GEN Técnico la empresa continúa acercando los contenidos de la industria 4.0, como son la robótica y la digitalización, a las nuevas camadas de estudiantes. La educación técnica celebra su día el 10 de octubre porque esa jornada pero de 1898 se aprobaron los primeros planes de estudio de este tipo de educación. Fueron los de Mecánica, Química y Construcciones, a partir de un proyecto elaborado por el ingeniero Otto Krause. Un año después, Otto fundó el primer colegio industrial de Argentina, la Escuela Técnica N° 1 que lleva su nombre y que todavía funciona en Paseo Colón 650 de la Ciudad de Buenos Aires. Con la fundación de esta escuela inició una nueva enseñanza ya que proporcionaba "conocimientos acabados, en forma racional y moderna", estaba basada "en las verdaderas necesidades del país en sus diversas especialidades", y tenía "una aplicación inmediata en la vida real", como afirmaba Krause en su discurso durante la apertura. Palabras que siguen en valor.