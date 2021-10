Martilleros y Corredores Públicos celebran su día

"Nuestra intervención y asesoramiento asegura a ambas partes, comprador y vendedor, una operación justa y sin riesgos legales", señala Carlos Terragno, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Zárate Campana. Este lunes 11 de octubre se celebra en la Argentina del Día del Martillero y Corredor Público, instituido en homenaje a la Asamblea Constitutiva de pioneros y forjadores de la profesión, llevada a cabo en la ciudad de Tandil en 1943, con la intención de formar una Asociación, Federación o Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Fue el 22 de diciembre de 1945, en asamblea llevada a cabo por la Federación Argentina de Entidades de Martilleros, que el 11 de octubre se declaró "Día del Martillero Público", en conmemoración de aquella originaria asamblea que significó su fundación; mientras que en agosto de 1986, en San Juan, se declaró que también en esa fecha quedaba fijada como "Día del Corredor Inmobiliario". Por eso, la razón de ser del "Día del Martillero y Corredor Público". "Si bien la fecha de celebración de los martilleros y los corredores públicos es la misma, se establece una diferencia entre ambos roles", señala Carlos Terragno, Presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Zárate Campana, distrito que también incluye a los partidos de Escobar y Exaltación de la Cruz. "El martillero es el encargado de vender en pública subasta bienes encomendados por terceros, es decir, en ese acto el Martillero representa a una de las partes. En cambio el Corredor Público es el encargado de poner en contacto las partes. Los profesionales desarrollan dos sistemas de venta distintos. Obviamente, el rol del Corredor Público es profesional más frecuentado por el común de la gente por cuestiones inmobiliarias, ya sea por un alquiler como por una compraventa".

"Es indispensable recurrir siempre a una inmobiliaria que tenga al frente a un profesional matriculado", recordó Terragno. UN POCO DE HISTORIA La expresión Martillero viene de quien "maneja el martillo" y se asocia a las ventas de objetos en público, donde los interesados pujan, adjudicando el vendedor mediante un "golpe de martillo" la compra al último oferente. "A estas personas -comenta Terragno- se les llamó también "subastadores", por la palabra subasta. En las primeras comunidades europeas anteriores a la era cristiana, los pueblos nómades se encontraban en un lugar, donde intercambian en trueque o vendían mercaderías y efectos. Los lugares de venta se señalaban con un asta (o mástil) clavada en el suelo con un trapo a modo de bandera que indicaba esa ubicación y debajo colocaban en exhibición lo que ponían a la venta. De allí la expresión "subasta": "sub" (bajo) y "asta", o sea "bajo el asta". A los subastadores se los distingue asimismo con la denominación "rematador", el que remata, pone fin a una cosa. La expresión nace de los remates en sede judicial, que con la venta de los bienes embargados para pagar una deuda, se "pone fin" al pleito. Sin embargo, ha sido la denominación como "Martillero Público", la que distingue a esta actividad en nuestros días, que desde su reglamentación en el Código de Comercio, hace ya 150 años, fue evolucionando hasta convertirse en una profesión a la que se accede con título universitario, a partir de la sanción de la ley 25.028. "El corretaje - agrega Terragno- nace con el comercio mismo y se trata de intermediar entre quien vende y quien compra. El corredor acerca a las partes interesadas, las que concluyen entre si el negocio, por contrato privado, llamado "boleto de compra-venta". Acá hay que hacer una aclaración, nosotros no percibimos una comisión como fruto de esa operación, sino honorarios, dada la profesionalización de la actividad. Por eso le recordamos siempre a la gente que las profesiones tales como Martilleros, Corredores, Farmacéuticos, Médicos, Escribanos, Bioquímicos, entre otras no se franquician y son indelegables. Nuestra intervención y asesoramiento asegura a ambas partes, comprador y vendedor, una operación justa y sin riesgos legales. Por lo tanto y para evitar caer en manos fraudulentas (que alegando ser profesionales o asegurando un buen negocio, causen una desagradable sorpresa que pueda determinar hasta la pérdida de todo su patrimonio o inversión) es indispensable recurrir siempre a una inmobiliaria que tenga al frente a un profesional matriculado que esté registrado en un Colegio y que es controlado por ese Colegio". "Este nuevo Día del Martillero y Corredor Público nos encuentra con una institución en pleno crecimiento: es un año récord en matriculaciones para nuestro distrito, es decir, sumamos nuevos colegas, y nos encuentra aunados defendiendo la profesión en todos los distritos donde tenemos injerencia, dado que estamos logrando que los municipios de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz y Zárate nos acompañen en desconocer a las franquicias inmobiliarias que pretenden operar por fuera de la reglamentación vigente. Por eso, saludo a mis colegas en nuestro día, y en especial a nuestros clientes: vecinos y amigos, por quienes velamos tengan un trato justo y transparente en cada operación, siempre dentro del marco jurídico vigente", concluyó.