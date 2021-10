UCR-Evolución - Deppeler: ”Kicillof subestima a los jóvenes, no todo se compra, no todo se vende”





Viaje de Egresados para 220 mil "pibas y pibes" a los que "les debemos un aporte desde el Estado", son las palabras con que Axel Kicillof anunció viajes de egresados gratis para quienes concluyen el secundario. La gobernación explicó que se trata de viajes y paquetes por hasta $30 mil por cada alumno, para viajar en los meses de febrero, marzo y abril próximos, lo que suma $6.600.000.000 de pesos en momentos donde por solo citar un ejemplo las Pymes cierran. Desde la UCR EVOLUCION con Deppeler responden: "Lo que les debe el Estado es más y mejor educación, son parte de los millones que dejaron sin escuela durante 2020 y 2021, honestamente y cito a la Diputada Nacional Carla Carrizo, ¿quién asesora a Kicillof en Adolescencia?, justo cuando UNICEF Argentina lanza la Campaña #EnMiMente porque 10 adolescentes mueren por día, 6 por causas evitables, (suicidios, etc), ¿cree el Gobernador q regalando un viaje los representa?. Lamentable". "Kicillof no solo anuncia una medida POPULISTA, sino que además SUBESTIMA a nuestros jóvenes, son los que a punto de terminar la secundaria hoy están preparados para discernir y no van a dejarse usar en las elecciones generales. Son los mismos jóvenes que filmaron a una "profesora", queriendo adoctrinarlos, son quienes tomaron un micrófono y les respondieron en la cara lo que piensan", nos dice Pedro Torres quien agrega: "Creo firmemente en la juventud, en nuestros pibes y pibas, a los que el Estado les debe, más días de clases, presencialidad y en muchísimos casos 2 años de escolarización, estoy más que tranquilo, en noviembre como en septiembre también les van a demostrar que los jóvenes no se venden, solo falta que el Gobernador entienda que no los puede comprar.

Dip. Nacional Dolores Martinez (UCR), Dip. Nacional Carla Carrizo (UCR), Alejandro Deppeler, Julian De Panfilis, Pedro Torres Guerro.