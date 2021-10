Guillermo Varela: "El jueves empezamos a dar vuelta la historia"

El exprencandidato a concejal y referente de Somos Barrios de Pie, Guillermo Varela, celebró el acto encabezado por el presidente de Alberto Fernández en la cancha de Chicago. El referente de Somos Barrios de Pie y exprecandidato a concejal, Guillermo Varela, hizo una evaluación positiva del acto que el Frente de Todos hizo en la cancha de Chicago. "El plenario de las organizaciones sociales con nuestro querido presidente Alberto Fernández, el compañero Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie y el Movimiento Evita" comprueba que "el jueves empazamos a dar vuelta la historia", manifestó Varela. "En medio de semejante desastre económico heredado por el macrismo y semejante pandemia, los más humildes, los de los Barrios, estuvimos ahí haciendo patria, para que el hambre no sea un drama más en estos días", consideró. Y añadió: "Miles de familias fueron asistidas por nuestros comedores y ollas populares ayudaron a que la Pandemia no hiciera más estragos". Para Varela, "fue un trabajo del cuidado de la comunidad en los barrios muchas veces criticado y no valorado, pero sin amedrentarnos". "Allí fueron las miles de mujeres y hombres de las organizaciones a poner solidaridad en medio del dolor", dijo. Sobre el acto del Frente de Todos, sostuvo que "fue la unidad que se necesita para dar vuelta el resultado y ganar en noviembre". "El Frente de Todos necesita de esta unidad para fortalecer a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner y seguir avanzando con nuestro gobierno popular", dijo Varela.