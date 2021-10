Vamos con Vos, junto al Instituto CEC y la Asociación Unir-Ser otorgarán 10 becas de estudios sociales

Para fomentar la formación profesional y capacitación educacional, el espacio "Vamos con Vos", a través de un acuerdo con el Instituto CEC y la Asociación Unir-Ser, otorgará 5 becas al 100% y 5 becas al 50% para cursar las carreras de Coaching Ontológico, Psicología Social y el curso de Acompañante Terapéutico, orientado a personas de 18 a 40 años que hayan completado los estudios secundarios. Con la intención de impulsar la formación profesional a nivel local, el espacio Vamos Con Vos Campana, mediante una colaboración con el Instituto CEC y la Asociación Unir-Ser, promueve la capacitación de 10 personas 18 a 40 años que hayan completado los estudios secundarios o estén cursando las últimas materias. La Lic. Noemí "Katty" Altimari, candidata a concejal por el espacio Vamos con Vos, aseguró que "la educación es uno de los pilares de nuestra sociedad, así como de nuestras propuestas como espacio político". "Por eso, con gran esfuerzo y corazón hemos decidido involucrarnos personalmente en aportar desde nuestra posición para cambiar la realidad fomentando la capacitación de las personas. Porque cuando se trata de educación, no importan las banderas políticas. Es un deber que tenemos todos los representantes políticos", enfatizó. Por su parte, Octavio "Chiche" Lagar afirmó que "nos complace muchísimo anunciar esta colaboración que hemos logrado junto al Instituto CEC y la Asociación Unir-ser", y que las becas son "una oportunidad para muchas personas que tienen ganas de estudiar estas carreras en particular pero no lo podrían pagar; y a su vez significa una salida laboral para ellas, que el día de mañana serán profesionales en su área", y ultimó: "Incluso algunas se convertirán en nuevas y nuevos educadores", finalizó el candidato a primer concejal. A su turno, Maximiliano Fornarini -candidato a Consejero Escolar-, dijo estar orgulloso de pertenecer a "un espacio que valora y comprende la importancia de la educación, que es una prioridad para nosotros a nivel nacional y local". En último término, los candidatos invitan a que los interesados se inscriban a través del siguiente enlace: https://forms.gle/NGjmxnaKzJdZs4LT9, o bien lo soliciten comunicándose a través de las redes sociales de Vamos con Vos Campana, en Facebook o Instagram. SOBRE LAS CARRERAS -Curso de Formación Profesional de Acompañante Terapéutico - 100% Online El Acompañante Terapéutico instrumenta un tratamiento alternativo que nos brinda la Salud Mental hace más de 40 años. Este, está junto al paciente día a día en su entorno habitual, alojando sus dolencias, ayudándolo a desenvolverse, a detectar dificultades y posibilitándole sostener con mayor facilidad el tratamiento. La duración de la carrera es de 1 Año, con clases semanales y la certificación es válida a nivel nacional. -Carrera de coaching ontológico profesional - 100% Online El Coaching Ontológico es una dinámica de transformación mediante la cual las personas y organizaciones revisan, desarrollan y optimizan sus formas de estar siendo en el mundo. Se presenta como una conversación que crea una nueva cultura y no como una técnica dentro de la cultura subyacente. La ocupación del Coaching es un proceso fundamentalmente liberador del sufrimiento y de las creencias condicionantes que nos limitan. Nos conecta con nuestros recursos y con nuestra capacidad de intervenir, logrando mayor bienestar y efectividad en el logro de los resultados que nos importan. La duración de la carrera es de 2 Años, con clases semanales y la certificación es válida a nivel nacional e internacional, con aval del AICCPS. -Carrera de Psicología Social - 100% Online: La psicología social es una rama de la psicología que estudia la conducta y el funcionamiento mental de un individuo como consecuencia de su entorno social. Esta rama estudia la manera en cómo piensa, siente y actúa el ser humano influido por la presencia o ausencia de otras personas en su medio ambiente. La duración de la carrera es de 3 Años, con clases semanales y la certificación es válida a nivel nacional e internacional, con aval del AICCPS.