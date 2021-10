Dispersión y responsabilidad individual

Arq. Jorge Bader

La Ley de Uso del Suelo de la provincia, la "8912" como la solemos identificar, es considerada casi el "Highlander" de las legislaciones territoriales. Para quienes no recuerden la película, "Highlander" era el mítico guerrero inmortal que trascendía los tiempos. Esta legislación, sobreviviente de numerosas críticas y embates en los últimos casi 45 años de vida, fijó como requerimiento para todos los fraccionamientos, públicos, abiertos, o privados, sean cerrados o en clubes de campo la obligatoriedad de la construcción de plantas de tratamiento de residuos cloacales. En muchos debates mantenidos en estos años de vigencia de la ley se han puesto de manifiesto los problemas de este planteo. El residuo cloacal tiene al menos dos aspectos a considerar: el primero es el tratamiento para garantizar un mínimo de potencial contaminante, y el segundo es el vuelco de esos remanentes tratados. Abundar en detalles técnicos excede este artículo de simple divulgación. Me interesa avanzar sobre el problema que se fue generando con el paso del tiempo, apoyados simplemente en los requisitos que impuso esta ley. Las plantas de tratamiento, de una gran diversidad tecnológica en el mercado actual constituyen un menú de variadas soluciones técnicas también con una variada eficiencia. En el caso de los emprendimientos privados, cerrados o sometidos a una administración central, es fácil definir esta tecnología, ya que cumplimentados los requerimientos técnicos y garantizada la eficiencia del sistema y el cumplimento de los requerimientos tanto locales como provinciales, el sistema se administra por parte del consorcio del emprendimiento y los controles y responsabilidades, se le imponen al efector y se someten al control de los entes administrativos municipales o provinciales según corresponda. Ahora bien, en el caso de emprendimientos que se liberan al régimen público, barrios abiertos o expansiones extraurbanas, la problemática es muy distinta. La dispersión urbana es uno de los grandes problemas que debemos enfrentar. Esto produce soluciones atomizadas, y los entes prestatarios de servicios, incluso los estados municipales, salvo algunas excepciones fundadas en la escala de los proyectos, se encuentran con el inconveniente de que es altamente costoso y complejo administrar esa dispersión con variadas oportunidades tecnológicas. Aun homologando esas soluciones tenemos el problema de los altos costos de administración y operación de infinitas propuestas y alternativas dispersas, muchas veces de pequeña escala y sustancialmente antieconómicas. En este aspecto debemos reflexionar sobre lo varias veces expuesto respecto de la Ley de Uso del Suelo. La legislación avanzó en la creencia que la atomización era controlable. Y la realidad mostró que esa atomización jugó en contra. Esto ha revalorizado el concepto del economista Schumacher, expuesto en su libro "Lo pequeño es hermoso", uno de los libros más influyentes de la posguerra, cuya publicación original ya tiene más de 60 años. Allí se expone que, frente a la dispersión urbana, es necesario avanzar sobre las soluciones individuales de la mayor eficiencia posible, de modo de garantizar el menor impacto humano deseable en el proceso de crecimiento y desarrollo de la ocupación del suelo. Como ya sabemos, los pensamientos son cíclicos. También hay que reconocer que la sociedad ha ido madurando en sus concepciones y la responsabilidad ambiental amén de lo que propongan las organizaciones ambientalistas o los activistas en esas áreas, es también una conducta adquirida por las nuevas generaciones. Así que más allá de las legislaciones la nueva visión y las nuevas conductas sociales de respeto por el ambiente y de habitabilidad responsable, permiten el desarrollo de propuestas donde la responsabilidad sobre la autogestión de los efluentes también tenga una colaboración activa por parte del individuo. Esta semana se ha aprobado en Campana la ordenanza que obliga a la aplicación de sistemas individuales de tratamiento de residuos cloacales, donde resulte imposible proveer otros sistemas de tratamiento. Esta tecnología viene siendo promovida por los organismos estatales en diversas formas. Ya hay una fuerte experiencia en el tema en lo que respecta a la aplicación en sectores agropecuarios, con la posibilidad de producción alternativa de biogás. El Ministerio de Agro industria de la Provincia en el año 2019 a través de la Dirección de Sustenta-bilidad y Cambio Climático, propuso un programa que en el año 2020 debía contar con al menos 40 biodigestores en escuelas agro técnicas con la intención de formar a más de 800 estudiantes en la aplicación de estas tecnologías. Esta iniciativa no solo tiene un impacto ambiental, sino que también debe considerarse como una oportunidad para la generación de empleos de calidad con alta formación técnico ambiental. El programa "Biogás en escuelas agro técnicas" consistió en el año 2019 en transferir conocimiento técnico y promover la generación de biogás como alternativa energética. A instancias de este programa se pusieron en funcionamiento plantas piloto en los municipios de Berazategui, Trenque Lauquen, Pellegrini y Balcarce entre otros. En esa misma dirección el año pasado El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, liderado por Cabandié, recibió dos ofertas para la provisión, instalación y puesta en marcha de un biodigestor en el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras de la Comunidad Boliviana, ubicado en el municipio de Escobar. Según el informe de ese Ministerio: "La medida, impulsada por medio de la solicitud de propuestas, propende a su utilización para convertir los residuos orgánicos allí generados en energía eléctrica —reduciendo lo destinado a disposición final—, que servirá para iluminar una nave del predio y sistemas perimetrales". Si bien estos ejemplos apuntan a la gestión responsable de grandes productores de residuos de origen orgánico, lo importante de esta circunstancia es que el Estado en sus diferentes administraciones avanza hacia la aplicación de tecnologías alternativas con la intención de proveer soluciones sustentables. Con la aprobación de la utilización de esta tecnología a nivel local allí donde es imposible proveer soluciones centrales, el avance que representa la incorporación de soluciones individuales sustentables es un aporte hacia la responsabilidad de la autogestión de los residuos propios y una disminución de la carga contaminante sobre el suelo, que finalmente es el receptor último de nuestras acciones. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015