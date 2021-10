Precios Cuidados actualizados: el Gobierno relanza el programa para paliar la inflación

Las negociaciones con los empresarios se demoraron más de lo esperado debido al porcentaje de aumento para alimentos, pero se extenderá Precios Cuidados 2021. El Gobierno nacional anunciará la semana próxima la nueva etapa del programa Precios Cuidados Argentina, en un contexto en el que busca poner un freno a la inflación de los productos que integran la canasta básica familiar. Si bien las negociaciones con los empresarios se demoraron más de lo esperado, al parecer habrían llegado a buen puerto, pese a que desde la administración nacional pretenden subas del 4% y las empresas del 9% en Precios Cuidados actualizados. Para este momento, donde la inflación de septiembre será más alta que la de agosto, el Gobierno nacional hoy se muestra inflexible y no quiere actualizaciones por encima del 4% en el aumento de alimentos. La expectativa es que los precios en toda la canasta trimestral no pasen el límite del 4%, para lograr de esta forma que el aumento anual de los productos de Precios Cuidados 2021 llegue a 24%. La última renovación de Precios Cuidados Argentina se llevó a cabo en julio, cuando el Gobierno autorizó aumentos de un promedio del 5%, con lo que acumularon en el primer semestre un alza del 16,2%, casi la mitad de la inflación para ese lapso. Cabe destacar que Precios Cuidados en Argentina es una marca registrada que se encuentra vigente desde 2014 y su aceptación social es tal que, de acuerdo a fuentes oficiales, llega a representar el 13% de las ventas de los supermercados adheridos. En esa línea, más de uno de cada diez artículos que se venden pertenecen a la canasta de Precios Cuidados 2021. En tanto, la participación de estos productos se incrementó un 50% hasta julio del 2021, último dato oficial disponible. Sin embargo, con el avance de la inflación 2021, es clave para el Gobierno mantener el programa con ajustes no muy altos que disparen las mediciones del Indec para 2021, y arrastren la depreciación a los alimentos. De hecho, el ministro de Economía, Martín Guzmán admitió que la inflación septiembre 2021 será más alta que la de agosto, pero confió en que comenzará a reducirse de manera interanual a partir de este mes. "La inflación es el objetivo más importante de la política económica. La contracara es buscar una recuperación del salario real, que continúe en los años por venir", sostuvo Martín Guzmán ministro. A su vez, el ministro de Alberto Fernández indicó que desde el Gobierno "esperan que siga por ese sendero inflación a la velocidad en que se vayan resolviendo los distintos desequilibrios".