Efemérides del día de la fecha, 10 de Octubre

DÍA NACIONAL DE LA DANZA

En este día se homenajea a los bailarines del Teatro Colón que fallecieron en un accidente aéreo en el año 1971. En ese entonces, el acceso gratuito a los espectáculos había provocado que el ballet alcanzara una popularidad nunca antes vista; principalmente, la pareja de bailarines Norma Fontenla y José Neglia eran protagonistas de este fenómeno que deslumbraba a multitudes.

En ese trágico día, el elenco del prestigioso teatro partió de Aeroparque con destino a Trelew (Chubut) para presentarse en el Teatro Español cuando una falla en los motores provocó que la avioneta se estrellara contra el Río de la Plata; los bailarines fallecidos eran Fontenla, Neglia, Antonio Zambrana, Margarita Fernández, Sara Bochkovsky, Carlos Schiaffino, Rubén Estanga, Martha Raspanti y Carlos Santamarina. Fueron velados en el Teatro Colón, donde una multitud de personas acudió a despedirlos; asimismo, en el año 1972, se inauguró en Plaza Lavalle (Buenos Aires) una escultura de Carlos de la Cárcov que homenajea al dúo Fontenla-Neglia. Además, en esta jornada se conmemora a la danza como medio de expresión cultural de los pueblos.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) en el año 1994, en este día se remarca la importancia de la salud mental y se concientiza acerca de las enfermedades mentales. El tema de este año es "Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad" y tiene el objetivo de tomar conciencia sobre la relevancia que tiene la inversión en salud mental a la vez que se busca inspirar a los países mostrando los esfuerzos que algunas naciones hicieron para atender a sus poblaciones.

Según la OMS, aproximadamente 1000 millones de personas padecen un trastorno mental y una persona se suicida cada 40 segundos. A esto se suma el hecho de que los países gastan en promedio el 2% de su presupuesto sanitario en salud mental, constituyendo la misma una de las áreas más desatendidas de la salud pública. Cabe agregar que una encuesta de la OMS, realizada a mediados de 2020, mostró que los servicios de atención para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias se habían visto considerablemente interrumpidos durante la pandemia.

SE LANZA "TRAGIC KINGDOM"

Un día como hoy en el año 1995, "No Doubt" lanzaba su tercer álbum "Tragic Kingdom". Producido por Matthew Wilder e integrado por canciones compuestas por la banda estadounidense, el disco tiene la particularidad de que la mayoría de sus sencillos son de autoría de Gwen Stefani (antes lo hacía su hermano Eric): "Ahora tenemos a Gwen cantando y escribiendo acerca de sus experiencias. Creo que esa es la principal razón por la que nuestro estilo musical cambió" manifestó Tom Dumont. Entre las canciones se encuentran "Don´t speak", "Just a girl", "Excuse me Mr" y "Sunday morning".