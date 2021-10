Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de veras. (Salmo 145:18) En "La Biblia" podemos saber que Dios está cerca de los que lo buscan. Dejar nuestros asuntos en manos de Dios es un acto de Fé. Confiar, tiene que ver con apoyarse, con sentirse seguro, con poder depositar nuestras cargas, nuestros planes y proyectos en sus manos. "Confía en Jehová y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad" (Salmo 37:3) "Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces" (Jer.33:3). ¿Estás esperando una respuesta a ese clamor? ¿Estás esperando una bendición especial? El Señor atiende el clamor de los justos, y los libra de todas sus angustias. Cuando el espíritu está abatido, el corazón quebrantado o el ánimo invadido por el dolor y la angustia, la buena noticia es que "el Señor está cerca", dispuesto a escuchar. así lo dice el (Salmo 34:8) "´Él está cerca de los quebrantados de corazón", Y sus hijos podemos estar seguros que Él, sabe por lo que estamos pasando, Él tiene cuidado de nosotros, "si cuida de las aves, cuidará también de mí" (dice la letra de una canción), y esa es la confianza que tenemos. Aun cuando la vida se empeña en sorprendernos con situaciones difíciles, que a veces cuestan comprender, "Él está cerca". Busquemos ir sobre sus pasos, que podamos seguir de cerca su huella. No estemos tristes. Dios conoce anticipadamente las oportunidades que la vida nos tiene preparadas, disfrutemos de su compañía, El proveerá una salida. Paz, descanso y todo el ánimo reconfortado que necesitamos, lo podemos encontrar en Dios. Solo en Dios, a través de su Hijo Jesucristo. "Depositen en Él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes" (1Pedro 5:7) "Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón" (Salmo 37:4). Su fidelidad es grande, y es una de las virtudes sobresalientes de nuestro Dios, el permanece cerca. Saber que Dios conoce nuestra situación y que el dolor no le es ajeno, que nos ama, que tiene sus ojos sobre nosotros, nos ayuda a seguir en su camino. ¿Ya eres un hijo cercano a Dios? ¿Quieres saber cómo estar cerca de Dios? Búscalo, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar