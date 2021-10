No somos lo que tenemos. Ser plenamente conscientes de ello es nuestro mayor tesoro.

En este vigésimo octavo domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio según San Marcos, Capítulo 10, versículos del 17 al 30 "Iba Jesús de camino, cuando vino uno corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: — Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? 18 Jesús le dijo: — ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente Dios. 19 Ya sabes los mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes a nadie; honra a tu padre y a tu madre. 20 El joven respondió: — Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. 21 Jesús entonces, mirándolo con afecto, le dijo: — Una cosa te falta: Ve, vende cuanto posees y reparte el producto entre los pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. Luego vuelve y sígueme. 22 Al oír esto, se sintió contrariado y se marchó entristecido, porque era muy rico. 23 Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: — ¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios! 24 Los discípulos se quedaron asombrados al oír estas palabras. Pero Jesús repitió: — Hijos míos, ¡qué difícil va a ser entrar en el reino de Dios! 25 Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. 26 Con esto, los discípulos quedaron todavía más sorprendidos, y se preguntaban unos a otros: — En ese caso, ¿quién podrá salvarse? 27 Jesús los miró y les dijo: — Para los hombres es imposible, pero no lo es para Dios, porque para Dios todo es posible. 28 Pedro le dijo entonces: — Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. 29 Jesús le respondió: — Les aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa mía y de la buena noticia, 30 y no reciba en este mundo cien veces más en casas, hermanos, madres, hijos y tierras, aunque todo ello sea con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna".

"Jesús -señala el Padre Rufino Giménez Fines- se encuentra camino a Jerusalén donde será torturado y ejecutado por un sistema que absolutiza el poder, y el tener. El evangelio de hoy es rico en detalles, San Marcos muestra a ese hombre que corre, se arrodilla ante Jesús. Es alguien que se siente libre, señor de sí mismo, enfrenta al maestro, quien le mostrará cuál es la exigencia fundamental para estar con él… cuando se manifiesta, Jesús muestra un camino que supera las prescripciones de la Ley, que conocemos como los 10 Mandamientos. Cuando da su respuesta, Jesús no hace ninguna exigencia en relación a Dios, sino que se refiere a las relaciones sociales justas, el respeto por la vida, la integridad, el bien de los demás: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio… la respuesta del hombre que pregunta es sorprendente: ‘Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud’. Entonces Jesús le muestra que no alcanza haber hecho nada malo o perjudicado a alguna persona a lo largo de la vida. Es preciso ir más allá: el desapego hacia los bienes terrenales".

"Los discípulos -continúa el sacerdote Rogacionista- dejan todo para seguir a Jesús, y comienzan a participar de una nueva lógica basada en la confraternidad y el compartir. Este hombre comprende la gratuidad de Dios, y por eso pregunta ¿Cómo heredar la vida eterna? ¿Qué le falta por hacer? La propuesta gira alrededor del desprendimiento y poner al servicio de los demás lo que somos y tenemos. Jesús lo mira y lo ama sinceramente como ser humano, aprecia su deseo de participar, pero lo deja continuar su camino sin detenerlo. Después, con los discípulos, se refiere a los peligros de las riquezas… ¿Qué quiere decir esto? Somos invitados a optar por una forma de vida que no esté dominada por el dinero, y en un encuentro sincero con La Palabra, a partir de actitudes transformadoras de nuestra parte que visibilicen la radicalidad de seguir a Jesús a partir de un encuentro íntimo y personal".

"El hombre rico se fue triste del lugar, ¿Por qué? porque tomó conciencia de que si bien era un buen hombre, posiblemente intachable, todavía era esclavo de su circunstancia. Es un debate muy interesante… tal vez extremo para nuestra realidad y modo de vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué los ricos no irán al cielo? No, claro que hay ricos que viven en santidad, porque saben perfectamente que ellos no son lo que tienen. Venimos sin nada, y nos vamos sin nada… entonces, tenemos que estar atentos y no apegarnos a los bienes materiales de una manera tal que nos hagan olvidar por qué y para qué estamos en este mundo", concluye el Párroco de Nuestra Señora del Carmen.