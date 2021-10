Quemaduras: ¿Qué primeros auxilios aplicar?

Las lesiones pueden ser dolorosas o no, en función del lugar dónde se produzcan, o del grado de ésta y los grados están determinados por el área que abarca y la profundidad que alcanza. Los tipos de quemaduras: Primer Grado: son las que afectan a la parte más superficial de la piel. Están caracterizadas por enrojecimiento y dolor en el área comprometida. Son muy comunes en la playa o piscina por exposición al so, o por contacto con agua caliente y/o fuego. Segundo Grado: son quemaduras considerables. Algo más profundas y con la aparición de ampollas, las cuales se forman como protección y ayuda a su cicatrización. Son lesiones de considerable dolor. Tercer Grado: son de carácter grave o muy grave. Podría haber tejido carbonizado o destruido. Los grados indican el tipo de tejido comprometido, pero no hay que minimizar ningún tipo de quemaduras. Todas pueden conllevar riesgos para la salud. No sólo es el grado, sino, el área o superficie afectada. Una quemadura de 2º grado que comprometa al 90% del cuerpo va a ser más grave que si es de 3º grado y afecte sólo a un 5% del cuerpo, por lo que es bueno poner énfasis en el grado y en la superficie del cuerpo que se ha lesionado. Eso se determina por un profesional de la salud. Es muy posible que requiera atención en una Unidad de Quemados. Cómo debemos actuar en: Quemaduras de primer grado: Lavar con agua fría y jabón, Colocar compresas de agua fría Quemaduras de segundo Grado: Lavar con agua hervida o mineral fría y jabón, No reventar las ampollas si se han formado, llevar al quemado a un centro asistencial si la extensión es mayor que la palma de la mano Quemaduras de tercer Grado: Lavar con agua hervida o mineral fría, Cubrir con gasa, Llamar de inmediato a Emergencias Médicas o llevar a un centro asistencial. No espere Advertencias: - Nunca arranque la ropa que se ha pegado a la piel - No utilizar remedios ancestrales como untar chocolate, dentífrico, telaraña, aceite, petróleo, etc.



Fuente: Linea y Salud, el magazine de salud