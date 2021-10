Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 10/oct/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 10/oct/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Contundente victoria de Villa Dálmine Poco a poco el Independiente Athletic Club vuelve a la vida Primera D:

ALMA: La categoria está desarrollando durante este fin de semana una nueva presentación con dos finales en el autódromo de la ciudad de Dolores con otro parque interesante de autos, arrancan desde las 9.30 hs. POSTERGAR: Todo estaba previsto para que este fin de semana se desarrollaría una competencia de rally tipo Dakar en la ciudad de Bolivar pero la misma se postergó ante una determinación del municipio del lugar y ahora se espera una nueva fecha. CONFORMAN: Dentro de esta competencia se iba a presentar el equipo campanense que conforman la tripulación de su camioneta Enzo Valle y Edgardo Stemberg que ya participaron en la competencia anterior con una buena performance. MEJORAR: De todas maneras Don Valle sigue trabajando y desarrollando en su vehículo dado que a decir del propio piloto siempre hay cosas para mejorar y en su taller del barrio Dallera se encaran las cuestiones laborales de cara al futuro en la camioneta. ROTURA: Viene de presentarse en Colon en la ultima carrera del TC Zonal con su Chevrolet y el pudo concretar una sola de las dos finales dado que la rotura en el chasis lo llevó inevitablemente a Nestor Benitez regresar ante de lo pensado y el representante de Zárate ya trabaja pensando en lo que viene. REGRESAR: La idea de Benitez es regresar a correr en la categoría del roqueperense donde viene de hacer un podio y si logran reparar y resolver el tema en el chasis esperan ser parte de la próxima carrera en el autódromo de Roque Perez. INVITADO: Como esta próxima competencia será con pilotos invitados y Benitez confirmó que de poder estar su invitado será Leonardo Mangano ex piloto del Regional y actualmente motorista del equipo. RESOLVER: Ya están trabajando en el Fiat 128 de Silvestre Gallo que viene de correr en Colon donde no pudo redondear el mejor fin de semana y ahora en el taller de Diego Fangio se desarrollan los temas a resolver en un auto que mejora de la última performance y ahí que seguir corrigiendo para ser lo competitivo que se desea. KART PLUS: Esta especialidad del karting este fin de semana está desarrollando otra carrera del campeonato en el kartódromo de Zárate con su habitual parque de máquinas donde desde las 10 hs contengan con su espectáculo. CAMBIAR: En declaraciones radiales en nuestro programa radial Rincón Tuerca en FM Simple 97.3 el piloto Sebastian Suarez confirmó que seguirá corrriendo en la categoria Kart Plus pero cambia de clase de potenciada vuelve a la Clase Master A con el mismo equipo con Ibarra. DECISION: El hecho que no este corriendo este fin de semana en Karting es por una decisión personal dado que viajó a Dolores para acompañar a su amigo Ibarra que viene corriendo en la categoria Alma en la Clase Tres. Amigos son los amigos!! HIJO: El padre corrió en karting, pasó por Alma y hoy está en el mundo de las picadas y parece que su hijo está evaluando correr en karting dado que ya le compraron el hizo el casco tiene el karting y no está claro porque aun no se subió a la competencia. REGRESO: Luego de dar por las diferentes lugares finalmente decidió subirse a un auto del Tope Race Marcos Di Palma regresando una vez al automovilismo argentino donde correrá en la misma categoria viene participando el piloto local Sebastian Abella. VICTORIA: Sin dudar el zarateño Ricardo Altenio se quedó con la victoria en la final de la Clase KF+40 en la categoria Pako en el kartódromo de Zárate como para reafirmar que el hombre está en un buen momento donde viene participando con su amigo Diego Brugues conformando un binomio. DESEMPEÑO: El buen desempeño puesto de manifiesto en la carrera del Rally Federal en Arrecifes por parte de Victoria Emma con su Ford Fiesta la llevó a estar entre los punteros y generar puntos para el campeonato en la clase dos y la joven sigue realizando un buen año en este campeonato. PREPARADOR: Para esta carrera en la categoria Alma Ludmila Rodriguez va a la misma con la motorización de Vela que trabajó en el taller de los "Crottos" en el barrio Las Acacias, en realidad el preparador en cuestion es el actual novio de Ludmila. El amor es mas fuerte!! DECISION: La ausencia en la carrera en la categoria TC 1600 que corrió en Colón por parte de Adriano Zarantonello se debió a una desición de el Tano de no ir a tal competencia y lo hablo con Diego Tussa que si bien tenia el auto terminado le comunicó tal actitud. CONFIRMO: Ya con el Ford K listo y armado totalmente por el en el taller confirmo Pablo Savastano que estará corriendo en Dolores en la Clase Tres de la categoria Alma retomando a un viejo amor. PARAMETRO: Lo concreto es que Savastano va a realizar estas carreras que faltan del año para tomar un parámetro y saber donde se está parado con este auto pensando el año próximo hacer toda la temporada y con la intención de pelear el campeonato. PRUEBAS: Finalmente fue habilitado el escensario de San Andres de Giles para realizar pruebas en el óvalo de ciclomotores dias atrás donde ya estuvieron participando de esta posibilidad los representantes de nuestra zona aun escensario con tantos recuerdos para los chicos de los ciclomotores. PROBAR: Luego del buen trabajo con un cuarto puesto por parte de Gastón Fernandez en los chasis del Regional en La Plata ya se reunieron con su motorista Scoccossa y evaluaron que deberán ir a probar en la semana para seguir mejorando cosas en el auto y en estos días estarán visitando platense para concretar esta posibilidad. CONCRETAR: Viene de correr en Arrecifes con el Mini Cooper en la Clase Tres de la categoria Rally Federal y si bien en la primera parte de la carrera la bomba de nafta le quitó posibilidades en la otra etapa Gabriel Emma pudo concretar la misma algo que lo dejó conforme con el resultado general de tal emprendimiento. FIESTA: Como ya adelantamos la fiesta del automóvil se volverá a desarrollar y en esta oportunidad la misma se concretará en un solo dia el domingo 28 de noviembre y el lugar decidido será en las puertas del museo Manuel Iglesias y la Plaza España con todo el recorrido desde allí hasta la Plaza Eduardo Costa por la avenida Dellepiane como ya se concretó en este mismo lugar en fiestas anteriores. COMPLICADO: Un fin de semana complicado pára el piloto local Juan Carlos Muñoz que viene de correr en Colon en la categoria 850 cc dos finales con dispares resultados una de ellas por tema frenos y la otra por rotura de la cuarta de la caja que lo llevó inevitablemente terminar las dos por dejarlo del veinte lugar. COMPLETO: Dentro del equipo de Muñoz está colaborando Diego Remieri y parece que el muchacho es bastante completito a la hora de trabajar dado que lo hace en el auto y además tiene a su cargo las cuestiones gastronómicas dado que hasta le hace de comer a todo el equipo, un todo terreno el flaco. APORTE: Esto para nada dejó de lado el aporte de Santiago Acuña que sigue haciendo lo suyo pero ahora condicionado para hacer sus trabajos por ejemplo ya no tiene a su cargo colaborar con el piloto a la hora de ponerle los cintos en el auto y esto marcó que el mismo joven estuviera de acuerdo en este trámite por razones de seguridad. Vio?! MOTIVADO: El buen momento en el campeonato de la categoria Enduro Baires para el campanense Ariel Melon lo tiene motivado y los fines de semana va aprobar pensando en lo que resta del campeonato que lo encuentra peleando el Uno en su clase y sabe que aún resta tres carreras para poder concretar tal posibilidad. LLEGAR: Se trabaja duro en el auto de Fernando Rivas tras el choque en Gualeguaychú y el chasis para la Clase Ligth del TC Bonaerense esta desarmado y a decir del representante de Zárate aún no puedo confirmar si llega a la otra fecha. DISPUESTO: Con todos los elementos que entieden que necesitaba para ser lo compettitivo en las picadas ahora Mauro Salerno está dispuesto a ir a picar al picódromo de Esteban Echeverria contando con el asesoramiento de Fernando Moreno. Lo tenian al Yimmi en esta? PENSAR: Todo hace pensar que los trabajos están en pleno desarrollo de cara a la otra carrera en Roque Perez en la Cupecita de Juampi Galliano que viene de una carrera para descartar. Son varios los temas pero todo se va a resolver con tranqulidad. PICAR: Dias atrás hubo declaraciones de Sergio Tapié en el programa radial Rincon Tuerca donde volvió confirmar que el auto eléctrico de competición que tiene armado sera llevado al picódromo de San Pedro para mostrar el mismo que puede picar en cualquier clase que se proponga. SEGUIR: Siguen desde marzo los trabajos del ciclomotor de Pablo Copetti de cara al venidero Dakar por parte del equipo de la familia Debesa que hoy por hoy el mismo está en Estados Unidos donde se viene desarrollando. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de La Plata donde con su habitual parque de autos comienzan su espectáculo desde las 10 hs. PARTICIPAR: Dentro del Turismo 4000 Argentino viene participando el zarateño Nicolás Laccette con el Ford donde en el campeonato hoy esta ubicado en el decimo quinto puesto si bien no estuvo participando en todas las competencias. DEFINIR: Aun no está definido si este año terminará realizando alguna competencia en la categoria Alma el piloto local Daniel Vidal que está mas para re armar su equipo y ya pensar en el año venidero y utilizar este tiempo para trabajar en el auto. COMUNICAR: Finalmente el propietario del JRT Juan Sbarra comunicó que de común acuerdo se desvincularon del equipo de Tope Race que conformaban el equipo de mujeres y cada uno seguira su camino donde la relación se terminó de la mejor manera. PROYECTO: Continuando con el JRT Juan Sbarra comunicó que de común acuerdo se desvincularon del equipo de Tope Race que conformaban el equipo de mujeres y cada uno seguirá su camino donde la relación se terminó de la mejor manera. PROYECTO: Continuando con el JRT siguen como siempre en diferentes categorias zonales y de nivel nacional y hay de cara a un interesante proyecto para el mundo del Rally donde ya hubo una reunión de cara al futuro. EXTENSION: Tras estar habilitado para los ciclomotores en el predio de San Andres de Giles ahora los dirigentes también confirmaron que el circuito tendrá una extensa de mil ochocientos diez metros compactados y decidieron que mida igual que el circuito original para todos con tantos recuerdos inolvidables. PARTICIPAR: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo de Concepción del Uruguay el pasado fin de semana donde participó el zarateño Leandro Cracco en la Clase Uno quedando en el puesto 36 en la final. CAMPEONES: Los hermanos Panetta viene de ganar sus correspondientes campeonatos cada uno en su clase de la categoria Rotax donde Santino como Bautista en lo que va del calendario ya obtuvieron dos títulos cada uno. TC PICK UP: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del presente campeonato en el autódromo de La Plata donde desde las 11hs, televisa la TV Pública. PICADAS: Una nueva presentación de esta especialidad en el Picódromo de San Pedro durante el dia de hoy desde las 9 hs y desde las 10 hs continua con otra propuesta provocando realizar actividad en este fin de semana por dos competencias con diferentes posibilidades para disfrutar.

