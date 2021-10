Esta tarde, desde las 13.00, las Auriazules enfrentarán a Liniers en el Estadio Carlos Rubén Vallejos.

Por la séptima fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará a Liniers, desde las 13.00, en el Estadio Carlos Rubén Vallejos. Allí, el público se reencontrará con el equipo.

Las Auriazules arriban a este partido después de empatar 1-1 con Atlas en lo que representó su segundo empate en el torneo. Por el momento, las Portuarias acumulan dos victorias (Deportivo Morón y Argentino de Quilmes), dos empates (Sarmiento de Junín y Atlas) y una derrota (Estudiantes de Buenos Aires). Por ello, se ubican en el 6º puesto de la tabla de posiciones.

Por su parte, Liniers no encontró la victoria en lo que va del campeonato por lo que no pudo sumar puntos y se encuentra en el último puesto de la tabla de posiciones. Ante esto, se intuye que el rival no presentará grandes desafíos.

Los demás partidos de la fecha son: Estudiantes (BA) vs Atlas, Sarmiento vs Camioneros, Deportivo Morón vs Ferro Carril Oeste y San Miguel vs Almirante Brown; Argentino de Quilmes quedó libre.