Breves: Deportivas

MASTERS 1000 DE INDIAN WELLS Diego Schwartzman no tuvo una buena tarde y estuvo a punto de ser eliminado por el local Maxime Cressy que llegó a tener dos bolas para partido con el juego 5-4. Finalmente El Peque se recuperó, terminó festejando por 6-2, 3-6 y 7-5 y ahora espera por el británico Daniel Evans, que sacó en tres sets al japonés Kei Nishikori. Por su parte, Guido Pella perdió con el español Roberto Bautista Agut por 7-5 y 6-3. Facundo Bagnis se despidió del Masters 1000 tras caer contundentemente 6-3 y 6-1 ante el ecuatoriano Emilio Gómez. Al igual que él, Federico Coria, en su estreno absoluto en Indian Wells, perdió 6-3 y 6-2 frente al norteamericano Brandon Nakashima. Además, Renzo Olivo no pudo con el español Roberto Carballes Baena, ante quién perdió 7-5 y 7-5.



SÚPER TC2000 Ayer, el Súper TC2000 desarrolló la carrera clasificatoria para la décima fecha de la temporada 2021 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. En la misma, el triunfo fue para Nicolás Moscardini, a pesar de algunos pequeños inconvenientes con la caja de cambios, segundo terminó Agustín Canapino y el podio lo completó Facundo Ardusso. Cuarto fue Yannantuoni y quinto Pernía, así que ahora en el campeonato, Canapino quedó como puntero con 161 puntos, seguido por Pernía a 1 punto. El top 10 de la carrera clasificatoria lo completaron: Llaver, Santero, Rossi, Barrichello y Reutemann. Tras la victoria, Moscardini dijo a Carburando: "La verdad que sufrí un montón. Venía fallando mucho por la rotura de la pata de motor. En la última vuelta fallaba cada vez peor. Después en la última vuelta, Facu Ardusso tuvo un problema y eso me dio más de aire". PABLO GÓMEZ RECONQUISTÓ EL TÍTULO SUDAMERICANO El campeón argentino supergallo, Pablo Gómez, se impuso sobre Leandro Silva por puntos, en fallo unánime, tras diez asaltos, y así conquistó el título sudamericano gallo, que se encontraba vacante, en el combate estelar de la velada desarrollada el viernes en el Polideportivo Municipio Malvinas Argentinas, en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Con dos boxeadores veloces y punzantes, la diferencia de efectividad fue determinante. Gómez, actual campeón nacional de la categoría superior y que fuera monarca sudamericano y latino de los gallos, cedió la iniciativa, y de contragolpe manejó a un peligroso Silva que siempre buscó la pelea. CRUCE DE CORDOBESES EN LA NBA En su segundo partido en la máxima elite del básquet mundial, Leandro Bolmaro se enfrentó a Facundo Campazzo en el amistoso de pretemporada que Minnesota Timberwolves le ganó 114-112 a Denver Nuggets en tiempo suplementario. Bolmaro arrancó como suplente y terminó el partido en cancha, disputando, junto a varios juveniles y otros suplentes, el tiempo suplementario. El escolta cordobés de 21 años completó casi 14 minutos en cancha, en los que sumó cuatro puntos con 1/1 en dobles y 2/2 en libres. Además, capturó dos rebotes, dio una asistencia y falló su único intento de triple. En tanto, Campazzo, ya asentado pero aún en crecimiento en su segunda temporada con los Nuggets, también fue suplente y su producción fue de mayor a menor. Facu estuvo casi 27 minutos en cancha y acumuló cinco tantos con 1-4 en triples y 2-2 en libres, tres rebotes, cuatro asistencias, dos pérdidas y una tapa. PERDIÓ SILVANA GÓMEZ JUÁREZ En una jornada histórica para el deporte argentino, que se dio en el marco del evento UFC Vegas 39, la tucumana Silvana Gómez Juárez se convirtió en la primera peleadora del país en competir en la empresa líder de las artes marciales mixtas (MMA). En su estreno en el octágono más importante del mundo, La Malvada cayó derrotada por sumisión ante la mexicana Lupita Godínez. Godínez, de 28 años, tomó la iniciativa desde los primeros instantes del combate, adueñándose del centro del octágono para marcar el ritmo de la pelea y arrinconando a una Gómez Juárez que cuando fue derribada cedió mucho protagonismo y no pudo evitar la sumisión final.