Abella acompañó el reclamo por la reapertura del aeropuerto de El Palomar

Con Diego Santilli a la cabeza, Juntos por el Cambio y vecinos de Morón y Zona Oeste, se reunieron para exigir que vuelva a funcionar la terminal aérea. El intendente Sebastián Abella acompañó este martes por la tarde a cientos de vecinos de distintos partidos de Zona Oeste que se reunieron para reclamar la reapertura del aeropuerto de El Palomar, situado en Morón, que fue cerrado por decisión del gobierno nacional en el inicio de la pandemia. El acto, realizado frente a la terminal aérea, estuvo encabezado por el candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. El objetivo de la convocatoria civil fue que el gobierno nacional recon-sidere la postura actual y reactive el aeropuerto, una fuente de trabajo para cientos de personas. "Cerrar un aeropuerto es clausurar el futuro de tu país. Un aeropuerto une, conecta ciudades y países, da empleo directa e indirectamente, genera crecimiento y da valor", señaló Tagliaferro, quien además de ser ex intendente de Morón, actualmente es candidato a senador provincial. "Tal como expresaron Diego y Ramiro, la puesta en marcha del aeropuerto aumentó el crecimiento comercial no sólo del municipio de Morón al que pertenece, sino también de todos los distritos que lo rodean, por eso es muy importante que el gobierno considere su reapertura", enfatizó Abella una vez finalizado el acto. En tanto que Santilli consideró que "no hay una razón justificada para que esté cerrado y este equipo va a luchar todos los días hasta que vuelva a funcionar". Y continuó: "Ellos destruyen y no construyen y nosotros queremos que los argentinos puedan viajar, conocer, tener trabajo, futuro, estudios para sus hijos y oportunidades mejores. Vamos a luchar todos juntos por una Provincia mejor".









