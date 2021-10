Es el principal acusado en el caso de la muerte de Valentina Urbano. Para González fueron 4 años, y para López fueron 3 años y medio.

Luego de agotadas las instancias de debate en el juicio por la muerte de Valentina Urbano que tiene lugar en los tribunales de la calle Del Pino, ayer los Jueces Federico Martinengo, Javier Romaniuk y Guillermo Guehenneuf se expidieron luego de que el Fiscal de Juicio, Alejandro Irigoyen solicitara 20 años de condena para Héctor Gabriel Maldonado; mientras que para los otros dos implicados, 6 años y medio y 6 años.

Como se recordará, fue la mañana del martes 3 de julio de 2018 que de Valentina Urbano falleció en el hospital municipal, luego de descompensarse tras haber consumido alcohol y drogas esa madrugada.

Maldonado fue señalado por el Fiscal como el principal responsable del triste episodio por facilitar el consumo de estupefacientes a menores, de facilitar el lugar, y de abandono de persona seguido de muerte. Mientras que a sus dos amigos, Sergio Rodrigo López y Darío González, principalmente se los acusó de facilitar estupefacientes a menores de edad.

Finalmente, los tres acusados fueron entrados culpables por los jueces, quienes determinaron 15 años de condena para Maldonado, 4 años para González y 3 años y medio para López. Los tres estaban detenidos preventivamente desde julio de 2018, por lo que López pronto saldrá en libertad.





Valentina tenía 16 años cuando falleció en el hospital municipal a principios de julio de 2018.

HABLÓ EL ABOGADO DE SANDRO URBANO

Luego de conocerse la sentencia, el Dr. Sergio Olguín, patrocinante del progenitor de la víctima, señaló que al no conocerse los fundamentos de la sentencia, no podía opinar al respecto. Sin embargo, destacó la figura de Matías Ferreirós (UFI 2), fiscal instructor de la causa: "El trabajo de Ferreirós durante la instrucción fue impecable, el hecho quedó totalmente esclarecido antes de llegar al juicio". Por su parte, Sandro Urbano no se mostró conforme con la sentencia: "Maldonado tiene el privilegio del arresto domiciliario por cuestiones de salud y no me parece justo. A mi hija no me la devuelve nadie", señaló.