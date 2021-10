"Vamos con Vos" donó juguetes para los niños del barrio La Josefa

El representante de Vamos con Vos, Octavio "Chiche" Lagar, visitó a miembros de la comisión directiva del espacio comunal, a ocasión de realizar una donación de juguetes para los niños del barrio, que serán distribuídos en Navidad. Además, intercambió con los vecinos y vecinas quienes expusieron las diversas problemáticas que atraviesan, así como los proyectos que llevan adelante de forma colectiva. Con mirada a los festejos navideños, el candidato a primer concejal por el espacio Vamos Con Vos, Octavio ´Chiche´ Lagar -a quien acompaña en candidatura Noemí ´Katty´ Altimari-, visitó a representantes de la sociedad de fomento del barrio La Josefa para donar juguetes que serán repartidos en Navidad. "Hemos decidido acercarnos para compartir y colaborar, porque creemos en la importancia de cuidar la niñez y las infancias, que son el futuro". "Es importante contribuir desde donde podamos para que los niños estén contenidos, porque para nosotros como peronistas, cuidar la infancia es eso: que puedan jugar y que no estén en las calles expuestos". "Seguimos trabajando día a día porque creemos en la construcción de una ciudad más justa", afirmó Lagar. Y agregó que "esto es, a su vez, una contribución a los padres, que debido a la dificultosa situación económica les cuesta cada vez más preocuparse por otra cosa que no sea el alimento de sus hijos e hijas, y muchas veces estos se ven forzados a salir a buscar la forma de ayudar a la economía familiar, lo que no es una situación ideal". Además, explicó que las y los organizadores "me contaron las diversas problemáticas por las que atraviesa el barrio", y que "ellos están trabajando arduamente: por ejemplo, gestionaron el asfalto de la calle Félix Fernández, así como también el zanjeo de la calle Zaballo". "Entonces es muy grato que nos permitan contribuir desde donde podemos; por eso estoy muy agradecido por la carta de reconocimiento que me han conferido", declaró. Por otra parte, el dirigente destacó que los vecinos solicitaron al municipio la cesión del antiguo Hogar de Día -ubicado en Tristán González y Félix Fernández-, que está en situación de abandono hace mucho tiempo, para poder llevar adelante talleres educativos. Los vecinos consideran que el antiguo Hogar "hoy en día está abandonado", y que "se robaron las ventanas, las puertas, la cocina y todo lo que había". "Ahora lastimosamente es visitado con frecuencia por malvivientes", situación que preocupa a los vecinos, quienes declararon haber recibido diversas excusas por parte del Intendente Sebastián Abella para no cederlo. Por último, Lagar enfatizó: "El municipio debería escuchar la solicitud de las y los residentes del barrio, quienes tienen una propuesta que sería muy provechosa para transformar el viejo Hogar en un espacio de organización barrial, para que funcione como un centro a su vez educativo y recreacional", y lamentó que la municipalidad "actúe con tanta burocracia cuando debería estar trabajando junto a los vecinos para mejorar la situación", finalizó.