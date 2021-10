P U B L I C





Luego de sufrir sus primeras dos derrotas de la temporada, el Auriazul intentará reencontrarse con la victoria en Tapiales. Comienza a las 15.00 horas. Por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo visita esta tarde a Lugano. El partido comenzará a las 15.00 horas en el estadio José María Moraños de Tapiales y contará con el arbitraje de Hermes Gigante. Los Auriazules arriban a este encuentro después de caer 4-0 ante Sportivo Barracas en el estadio Carlos Rubén Vallejos, en lo que fue su segunda derrota consecutiva en este certamen y, a su vez, apenas la segunda en la actual temporada. De esta manera, en lo que va del torneo, el Portuario acumula dos victorias, un empate y dos derrotas. Por ello, se ubica en el 6º puesto de la tabla de posiciones con 7 unidades, a cuatro del líder Sportivo Barracas. Para este encuentro, el DT Gastón Dearmas podrá volver a contar con Antonio Samaniego y Selem Lojda, quienes habían recibido tres fechas de suspensión por sus expulsiones ante Juventud Unida. Por su parte, Lugano arriba a este partido tras vencer 1-0 a Deportivo Paraguayo, en lo que fue su primera victoria del actual campeonato. Así, el Naranja llegó a 5 puntos y se despegó del fondo de la tabla de posiciones. Esta sexta fecha comenzó ayer con la victoria de Centro Español, que superó 2-1 a Central Ballester. La programación se completará hoy y tendrá como partido más atractivo al duelo que sostendrán Defensores de Cambaceres (3º con 9 puntos) y Sportivo Barracas (1º con 11) en Ensenada. Además jugarán: Yupanqui vs Deportivo Paraguayo, Liniers vs Juventud Unida y Argentino de Rosario vs Muñiz.

EL PORTUARIO BUSCARÁ LOS TRES PUNTOS PARA NO DESCOLGARSE DE LA PELEA (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA PUERTO NUEVO). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 48. En 47 partidos, Puerto Nuevo logró 21 victorias y Atlético Lugano ganó 17 veces. Empataron en 9 oportunidades. El Auriazul marcó 74 goles mientras que el Naranja señaló 56. COMO LOCAL PUERTO. Jugaron 23 partidos: Puerto Nuevo ganó 12 (47 goles) y Lugano venció en 7 ocasiones (24 goles). Empataron 4 veces. COMO LOCAL LUGANO. En 24 encuentros, el Naranja ganó 10 veces (32 goles) y el Portuario se impuso en 9 oportunidades (27 goles). Empataron 5 partidos. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 9 de noviembre de 2019, por la 9ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D 2019/20, Lugano y Puerto Nuevo igualaron 0-0. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado miércoles 28 de junio, por la 6ª fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo se impuso 5-2 ante Lugano, con goles de Antonio Samaniego (3), Enzo Ritacco y Enzo Moreno. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 4 partidos sin perder ante Lugano, con tres victorias y un empate. La última derrota se produjo el miércoles 14 de marzo de 2018, por la 22º fecha del Campeonato 2017/18 de la Primera D: 3-2 en Campana con goles de Gabriel Pretti (2) y Martín Ruiz para Lugano y de Orlando Sosa (de penal) y Alex Curto para el elenco de nuestra ciudad. Y como visitante, el Portuario lleva 3 partidos sin caídas, con un triunfo y dos igualdades. La última derrota en el estadio José María Moraños data del domingo 4 de junio de 2017, por la 29º fecha del Campeonato 2016/17 de la Primera D: 1-0 con gol de Kevin Castells, de penal.