EN ANÁLISIS La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que se evalúa dar una tercera dosis "de todas las vacunas" contra el coronavirus, a modo de "refuerzo", a un grupo específico de personas. "Estamos evaluando una tercera dosis de las vacunas, porque hay personas que a principio de 2022 van a cumplir un año de la vacunación", indicó la titular de la cartera sanitaria. De esta manera, Vizzotti indicó que en la aplicación de la tercera dosis "se empezará por los grupos inmunocomprometidos y los que recibieron Sinopharm y son mayores de 60". Además, la Ministra indicó que "desde un principio se supo que se iba a necesitar un refuerzo porque su inmunidad no es de por vida, y si nos enfermamos la inmunidad natural tampoco es de por vida".



ACTO CANCELADO El jefe de gabinete, Juan Manzur, informó este martes que no habrá acto del 17 de octubre por el Día de la Lealtad Peronista y que se sumarán a la manifestación que organizó la Confederación General del Trabajo (CGT) para el lunes 18. "No habrá movilización el 17, lo que estaba previsto no será así, habrá distintos eventos a lo largo y ancho de toda la Argentina", indicó Manzur en relación al acto por el Día de la Lealtad Peronista. En este sentido, el jefe de Gabinete precisó que el presidente, Alberto Fernández, ofrecerá un saludo a través de los medios de comunicación y esperarán al lunes 18 para plegarse al acto de la central obrera. ARREGLO El sindicato de la UOM finalmente llegó a un entendimiento en las negociaciones de la reapertura de su paritaria y alcanzó una actualización salarial del 50,2%, que incluye una cláusula de revisión para diciembre. Sucede que al 35,2% que había firmado con las cámaras empresarias en abril pasado ahora se le sumarán tres cuotas del 5% cada una, para enero, febrero y marzo de 2022. El acuerdo alcanzado este martes en la sede del sindicato de la calle Alsina alacanzará a más de 178.000 trabajadores metalúrgicos, supo Noticias Argentinas. De la reunión no participaron representantes del Ministerio de Trabajo y ahora resta que el acuerdo firmado sea homologado por la cartera laboral. DE ALTA La diva de la televisión Mirtha Legrand fue dada este martes de alta este martes por la noche luego de 12 días de internación en el Sanatorio Mater Dei, donde fue sometida a una intervención quirúrgica en la que le colocaron dos stents. "Queremos informarles que, luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales intervinientes del sanatorio, de común acuerdo con su familia, la señora Mirtha Legrand fue dada de alta esta noche. Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar la recuperación en su casa. Agradecemos a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha", señala el comunicado de ese centro de salud. "Se fue a su casa, vinieron Nacho, el padre de Nacho y Marcela, con el médico de cabecera", explicaron fuentes médicas. EMERGENCIA El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó martes un estado de emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, en el sur del país, debido a la escalada de violencia que se registra en esta zona por el conflicto con el pueblo originario mapuche. "La grave situación requiere que el Estado haga uso de los medios y capacidades institucionales y los mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el orden público y el Estado de derecho, y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos", señaló el mandatario en el palacio de gobierno, en la capital chilena. Piñera explicó que decretó esta figura constitucional para "permitirles a los habitantes de las zonas afectadas vivir con mayor paz y ejercer mejor sus libertades y derechos, sin miedo y sin violencia". El anuncio se concretó tras los "graves y reiterados" hechos de violencia cometidos por grupos armados en las regiones del Biobío y La Araucanía, en el sur del país, explicaron desde la Presidencia chilena. La medida tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otros 15 días, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la ley de Chile.