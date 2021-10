» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 13/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 13 de Octubre









DÍA DEL PSICÓLOGO Impulsado por el Licenciado Delfín Gialluca e instituido en el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología en el año 1974, en esta jornada se homenajea a los psicólogos por su labor cotidiana: "Hoy se conmemora el día de una profesión que no sólo trabaja en la salud, sino que acompaña a desarrollar el bienestar y una mayor calidad de vida. Un psicólogo o una psicóloga son profesionales con herramientas para acompañar a otros en su desarrollo" expresó el Licenciado en Psicología Flavio Calvo a La Nación. El evento mencionado anteriormente fue organizado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (CoPRA) y se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba con el objetivo de pensar y trabajar por los derechos de los psicólogos y la construcción de una identidad profesional. Durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), las constantes persecuciones provocaron que la CoPRA se disolviera y se reorganizara en el año 1977 con el nombre Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA).



FALLECE ANTONIO BERNI Delesio Antonio Berni nació el 14 de mayo del año 1905 en Rosario, Santa Fe. A los 10 años entró como aprendiz al taller de vitrales Buxadera y Cía, donde adquirió sus primeros conocimientos en dibujo antes de volcarse a la pintura en el Centre Catalá. A los 15 años expuso por primera vez sus cuadros en el Salón Mari y, tres años después, en la Galería Witcomb de Buenos Aires. Impresionados por las pinturas del joven, el Jockey Club de Rosario le otorgó una beca para estudiar en Europa. Al regresar al país, en el año 1930, quedó profundamente conmocionado por el dominio de la mafia y la prostitución en el Barrio Pichincha y la pobreza causada por la crisis económica y la dictadura: "El artista está obligado a vivir con los ojos abiertos y en ese momento la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las ollas populares crean una tremenda realidad que rompían los ojos". Luego de colaborar con los artistas Lino Eneas Spilimbergo y David Alfaro Siqueiros en el mural "Ejercicio Plástico" en el sótano de la quinta de Natalio Botana, Berni reflejó la cruda realidad social con las obras "Los desocupados" y "Manifestación" en el año 1934. Asimismo fundó la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas y dirigió la escuela-taller. En el año 1956 creó a "Juanito Laguna", un niño que habita en una villa miseria, y en el año 1962 a Ramona Montiel, una joven que es engañada y convertida en prostituta. Falleció en el año 1981 en Buenos Aires.



SE LANZA "SINGLE LADIES (PUT A RING ON IT)" Un día como hoy en el año 2008, Beyoncé lanzaba el sencillo "Single ladies (put a ring on it)". Perteneciente al álbum "I am... Sasha Fierce" (2008) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Christopher Stewart y Terius Nash, la canción habla acerca del matrimonio y trascendió por su difícil coreografía: "Es una de las rutinas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida, incluso pueden ver como respiro al terminar" manifestó Beyoncé.