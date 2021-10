Equipo de Salud Mental del Centro Médico Rawson Lic Gabriel Raimundo La carrera de Psicología te da una visión panorámica, general, de muchos enfoques y teorías que se han realizado hasta ahora para abordar ese tema tan complejo que es "la mente humana". Creo que elegí Psicología por eso, porque quería develar los misterios de las relaciones humanas, del por qué a veces nos ayudamos tanto y otras veces nos hacemos tanto daño, del poder de las palabras en ciertos hechos, de la necesidad que tenemos de conocer y a la vez, cómo somos víctimas de nuestro pasado, de las influencias que los demás han tenido sobre cada uno, sobre todo en la infancia y los miedos del futuro incierto. Sin embargo de todos estos "misterios" en la carrera sólo tuve una ligera visión, una panorámica, aunque creo que la realidad y la práctica supera muchas veces a la teoría. Quizás siempre es apasionante abrir puertas al conocimiento de lo que nos perturba; llamalo tambien vocación de ayudar o acompañar a personas padecientes, pero creo que cuando tuve la oportunidad de ver a un psicólogo "en acción", vi las maravillas que logró y creo que ese fue uno de los motivos que en definitiva me llevó a elegir esta profesion. Pude ver como desde la psicología se pueden lograr cambios significativos e importantes que llegan a marcar un antes y un después en la vida de una persona. Me gusta ayudar a la gente y creo que los psicólogos tenemos las herramientas para ello pudiendo identificar cuando algo está siendo negativo y cambiarlo a positivo, ayudar a trabajar el duelo de personas que han perdido gente querida, acompañar a las personas a la hora de mejorar y potenciar sus habilidades, hábitos y conductas. Amo mi profesión y aunque es verdad que es una profesión dura, muchas veces se ponen en juego cuestiones personales del profesional, obligándolo a replantearse muchas cosas de su propia vida. Por todo esto elijo ser psicólogo y resumiría todo con unas palabras de Pitágoras: "Ayudo a los demás a levantar su carga, pero no te sientas obligado a llevarsela".

Lic Gabriel Raimundo Lic Marcela Moragues Conmemorando el Día de la Salud Mental queremos transmitir la conciencia del cuidado de la misma. Teniendo en cuenta que somos seres dolientes y sufrientes, atravesados por el lenguaje, en ocasiones podemos ser resilientes, superando las diferentes problemáticas de la vida y en otras ocasiones necesitamos ayuda. Para ello es saludable consultar a un profesional especializado, existiendo diferentes abordajes para poder ayudar al paciente, como son las Terapias Contextuales pertenecientes a las Terapias Cognitivas Conductuales. Éstas se enfocan en el contexto y la función de los pensamientos, sensaciones y emociones. Los abordajes apuntan a la construcción de conjuntos de habilidades que pueden ser utilizados en diversas situaciones: regular las emociones, lidiar de manera distinta con los pensamientos, ejercitar flexibilidad en la atención. Todo esto nos permite aprender herramientas de habilidades sociales que nos ayudarán a vivir una vida valiosa y con sentido.

Lic Marcela Moragues Lic. Karina Veron La salud psíquica resulta tan importante como la salud física por lo que se determinan e influyen mutuamente. Es necesario pensar la salud no sólo como ausencia de enfermedades o afecciones, sino integralmente, atendiendo del mismo modo a la salud en su aspecto físico, psicológico y emocional para alcanzar el mayor bienestar posible a nivel individual, en el marco del desarrollo de vinculaciones saludables con los demás, en tanto estamos constituídos como seres sociales. Desde los dos últimos años de secundaria, el interés por los problemas que me contaban mis amig@s, junto al gusto por buscar modos o estrategias para solucionarlos, determinó que eligiera la carrera de Psicología como mi Profesión, la cual ejerzo desde hace 21 años y con la misma pasión que en mis inicios, siendo (además de mi casa con mi familia) las 4 paredes de mi consultorio junto a un/a paciente, mi lugar en el mundo.

Lic. Karina Veron Lic Luis Norberto Bonola En este día en el que se conmemora a la psicología, quisiera aprovechar para saludar a todos los colegas. Pensando acerca de nuestra profesión, creo que más allá de porque uno decide estudiar psicología, es importante elegir todos los días nuevamente a la profesión, pensándola, armándola, investigando, creando todo el tiempo nuevas estrategias de abordajes. La vocación de servicio es aquello que nos impulsa y refuerza. La sensación de poder ayudar a acercar la luz frente a tanta oscuridad es sumamente reconfortante. Ayudar a través del recuerdo a darle un camino reelaborativo a aquellas escenas de repetición que tanto nos cuestan, es un trabajo artesanal y maravilloso. Feliz día colegas!!!

Lic. Luis Norberto Bonola Lic. Aneley Ferreyra "La ciencia aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosa" esto decía S. Freud y para mí da sentido a mi profesión. En cada encuentro con los y las pacientes se escuchan muchas palabras, con sentimientos, de amor, de dolor, con o sin sentido, palabras inventadas, y de ellas nos valemos para construir la vida y darle un nuevo sentido a aquello que les hace sufrir. Asistir a terapia es pasar por una experimenta de la que desde el primer encuentro se sale de él de otra manera, lo que decimos suena distinto.

Lic. Aneley Ferreyra Lic. Avril Ortega Psicología con perspectiva de género: Ofrezco un trabajo analítico que no se limite al individualismo, sino que tiene en cuenta la trama vincular y social del analizadx. Esta trama se encuentra inmersa en construcciones socioculturales en constante cambio y en la relaciones de poder que derivan de las mismas y generan situaciones de mayor o menor desigualdad y privilegio según el grupo al que se pertenezca. Como mujer disidente y profesional de la salud mental me propongo brindar un espacio de análisis seguro y en adaptación y diálogo con la comunidad respecto a las necesidades que surjan en la clínica psicoanalítica.

Lic. Avril Ortega Lic. Pablo Alejandro Prelato Según me han dicho, soy psicólogo de nacimiento. La escucha activa y la posibilidad de alojar al otro, me han acompañado durante mi crecimiento personal, marcando mi adolescencia, momento desde el cual ya nunca dudé sobre mi futuro rol. He elegido adquirir y desarrollar, con estudio y experiencia, las herramientas necesarias para que una vocación se transforme en mi trabajo diario! Y así, elegir también volcar mis conocimientos en ayudar a ese adolescente que me hizo saber quién quería ser hoy! Hoy celebro, que puedo disfrutar de mi vocación!

