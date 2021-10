Superaron 8-1 como locales a Liniers con un triplete de Brisa Rodríguez, un doblete de Noemí Gómez y tantos de Patricia Arévalo, Sabrina Ogrine y la juvenil Milena Paz. En el ST ingresaron cuatro debutantes.

Por la séptima fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo goleó 8-1 a Liniers en un partido disputado el domingo en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco.

Fue la tercera victoria de la temporada para las Auriazules, que también acumulan dos empates (habían igualado 1-1 con Atlas en la fecha pasada) y una derrota. De esa manera, con 11 puntos se ubican en el 5º puesto de la tabla de posiciones que lideran Estudiantes de Buenos Aires y Ferro Carril Oeste con andar perfecto.

Ante Liniers, el conjunto dirigido por Néstor Daniel Gómez fue dominador del juego y se mostró eficaz para plasmar en el marcador esa diferencia, aprovechando los errores que cometió su rival al salir desde su propio campo.

Así, con un hat-trick de Brisa Rodríguez, un doblete de Noemí Gómez y tantos de Patricia Arévalo, Sabrina Ogrine (llegó a cuatro en el torneo) y la juvenil Milena Paz, las Portuarias construyeron el 8-1 final sobre Liniers, que marcó a través de Laura Rojas.

La alineación titular del equipo campanense estuvo conformada por Jacqueline Schmidt; Yanella Gómez, Ayelén Torrez, Cintia Flamenco, Soledad Medina; Gisela Salvo, Yoscelín Suárez, Patricia Arévalo, Sabrina Ogrine; Noemí Gómez y Brisa Rodríguez.

En el segundo tiempo, las Portuarias se nutrieron de sangre nueva: ingresaron cinco juveniles de la cantera. Para Milena Paz (que reemplazó a Patricia Arévalo) fue su segunda vez en Primera y su primer tanto oficial. Mientras Guadalupe Gómez (ingresó por Gómez), Paloma Domenech (por Suárez), Camila Medina (por Flamenco) y Valentina Cejas (por Schmidt) hicieron su estreno absoluto en AFA.

"Ellas son fruto del progreso de la actividad y de un proyecto formativo que se viene haciendo de la mano de las profes Marisa González y Nancy Ríos, junto con la preparación competitiva del cuerpo técnico formado por Néstor Gómez y Eduardo Servin y la destacada preparación física a cargo del profe Matías Valerio", resaltaron con orgullo desde el fútbol femenino de Puerto Nuevo.

Los demás resultados de esta séptima fecha de la Zona A fueron: Estudiantes (BA) 5-0 Atlas, Deportivo Morón 0-1 Ferro Carril Oeste, Sarmiento (J) 3-0 Camioneros y Almirante Brown 5-1 San Miguel. En tanto, Argentino de Quilmes quedó libre.

Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ferro Carril Oeste y Estudiantes (BA), 18 puntos; 3) Almirante Brown y Sarmiento (J), 13 puntos; 5) Puerto Nuevo, 11 puntos; 6) Atlas, 8 puntos; 7) Camioneros, 7 puntos; 8) San Miguel, 6 puntos; 9) Argentino de Quilmes, 3 puntos; 10) Deportivo Morón, 1 punto; 11) Liniers, sin puntos.

Por la próxima fecha, las Portuarias se medirán como visitantes ante Camioneros, en una jornada que se completará con los duelos entre Almirante Brown vs. Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste vs. Sarmiento (J), Liniers vs. Estudiantes (BA) y Atlas vs. Argentino de Quilmes. Y quedará libre San Miguel.