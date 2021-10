Después de lograr su cuarta victoria en fila, el Violeta sigue siendo el mejor de la segunda rueda. Seis puntos y seis equipos lo separan de la zona de clasificación a la próxima Copa Argentina. Las victorias consecutivas sobre Santamarina, Almagro, Güemes y Deportivo Morón no solo sacaron a Villa Dálmine de la última posición de la Zona B de la Primera Nacional, sino que también le devolvieron la ilusión de pelear hasta el final de la temporada la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina. Completada la 29ª fecha, el Violeta suma 34 puntos y comparte la 13ª posición junto a Atlético de Rafaela e Instituto de Córdoba. Así, seis puntos y seis equipos lo separan del octavo puesto que actualmente ostenta Almagro con 40 unidades, cuando todavía restan cinco jornadas para la finalización del campeonato. Obviamente, para concretar esa escalada en este panorama, al conjunto dirigido por Marcelo Franchini no le quedan más opciones que seguir encadenando triunfos. Y con ese objetivo recibirá el próximo martes a Ferro Carril Oeste por la 30ª fecha. Este duelo enfrentará a los dos mejores equipos de la segunda rueda de la Zona B: Villa Dálmine ha sumado 22 puntos en estas 12 fechas (6 victorias, 4 empates y 2 derrotas), mientras el elenco de Caballito acumula 21 (5-6-1). De hecho, gracias a esta racha, el Verdolaga (que el lunes venció 3-2 a San Martín de San Juan después de estar 0-2 abajo) quedó a un solo punto de los líderes Güemes y Barracas Central y se ilusiona con ganarse un lugar en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El encuentro entre el Violeta y Ferro (que se jugará desde las 21.10 horas) cerrará la programación de la 30ª fecha, que quedó de la siguiente manera: Defensores de Belgrano vs Güemes (viernes 19.10), Atlético de Rafaela vs Barracas Central (viernes 21.10), Brown (A) vs Gimnasia de Jujuy (sábado 15.00), Santamarina vs Almagro (sábado 16.00), Guillermo Brown vs Instituto (domingo 16.00), San Martín de San Juan vs Tristán Suárez (domingo 16.00), Independiente Rivadavia vs All Boys (domingo 16.00) y San Telmo vs Deportivo Morón (lunes 15.00). ZONA A. Ayer se completó la fecha 29 con goleada de Belgrano (3-0 como visitante ante Gimnasia de Mendoza) y empate de Tigre (3-3 con Mitre de Santiago del Estero, después de ir ganando 2-0 con un hombre más). De esta manera, Almirante Brown amplió su ventaja como líder: suma 52 puntos, cuatro más que Quilmes (48) y cinco más que Tigre y San Martín de Tucumán (47). Por detrás se ubican Belgrano (45) y Agropecuario (44).

Foto: Twitter @VilladalmineOK